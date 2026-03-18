Refuerzan seguridad en Frontera tras detectar toma de huachicol; alcaldesa pide apoyo ciudadano

La edil destacó que este resultado fue posible gracias a los recorridos preventivos que realiza la Policía Municipal en coordinación con corporaciones estatales y federales, lo que permitió ubicar una pipa en condiciones sospechosas durante la madrugada.

FRONTERA, COAH.- Luego del aseguramiento de una toma clandestina de hidrocarburo en la zona industrial, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció el reforzamiento de las acciones de vigilancia en distintos puntos del municipio, especialmente en los límites territoriales y vialidades como el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Al verificar la situación, se confirmó que la unidad estaba conectada de manera ilegal a un ducto, por lo que se activaron de inmediato los protocolos correspondientes.

De acuerdo con la información, el operativo se llevó a cabo en la calle Silvia Salazar, donde los elementos localizaron un autotanque abasteciéndose de combustible mediante una instalación improvisada.

En el lugar fue detenido un hombre de 48 años, quien presuntamente operaba la carga y cuya situación legal ya es analizada por autoridades federales.

Ante el riesgo que representaba la manipulación del ducto, la zona fue acordonada por diversas corporaciones mientras personal especializado realizaba el sellado de la toma clandestina, evitando así un posible accidente mayor.

Tras estos hechos, Pérez Cantú hizo un llamado directo a la población para fortalecer la prevención desde las colonias, señalando que la denuncia ciudadana es clave para detectar este tipo de delitos.