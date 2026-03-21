Éxito total la Brigada del Registro Civil en Frontera, con más de 3 mil beneficiados

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Monclova
/ 21 marzo 2026
    Éxito total la Brigada del Registro Civil en Frontera, con más de 3 mil beneficiados
    La jornada permitió a cientos de familias regularizar su documentación oficial y obtener certeza jurídica. LIDIET MEXICANO

Más de 3 mil ciudadanos fueron atendidos en la Brigada del Registro Civil en Frontera, que ofreció trámites accesibles y gratuitos para garantizar certeza jurídica a las familias

FRONTERA, COAH.- Con una respuesta que superó las expectativas, la Brigada del Registro Civil realizada en Frontera concluyó con saldo positivo al atender a más de 3 mil ciudadanos durante dos intensas jornadas.

La alcaldesa Sara Irma Pérez gestionó este programa con el objetivo de acercar servicios esenciales a la población y facilitar la regularización de documentos oficiales.

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$!Autoridades municipales destacaron la alta participación ciudadana y ya gestionan una segunda edición del programa.
Autoridades municipales destacaron la alta participación ciudadana y ya gestionan una segunda edición del programa. LIDIET MEXICANO

Durante la brigada, los asistentes accedieron a diversos trámites a bajo costo, como la expedición de actas de nacimiento, además de cartas de inexistencia gratuitas y correcciones administrativas, lo que permitió brindar certeza jurídica a cientos de familias.

La alcaldesa destacó que este logro es resultado del trabajo coordinado y del compromiso de su administración por atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, reconoció el apoyo de la directora estatal del Registro Civil, Catalina Labastida Pérez, cuya participación fue clave para agilizar los procesos.

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De igual forma, resaltó la labor del personal de la Presidencia Municipal, quienes mantuvieron una atención constante y ordenada ante la alta demanda, garantizando un servicio eficiente y cercano.

Ante la positiva respuesta ciudadana, la alcaldesa informó que ya se encuentran en marcha las gestiones para realizar una segunda edición de esta brigada, con el propósito de ampliar el beneficio y que más familias puedan acceder a estos servicios.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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