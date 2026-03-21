Éxito total la Brigada del Registro Civil en Frontera, con más de 3 mil beneficiados

FRONTERA, COAH.- Con una respuesta que superó las expectativas, la Brigada del Registro Civil realizada en Frontera concluyó con saldo positivo al atender a más de 3 mil ciudadanos durante dos intensas jornadas. La alcaldesa Sara Irma Pérez gestionó este programa con el objetivo de acercar servicios esenciales a la población y facilitar la regularización de documentos oficiales.

Durante la brigada, los asistentes accedieron a diversos trámites a bajo costo, como la expedición de actas de nacimiento, además de cartas de inexistencia gratuitas y correcciones administrativas, lo que permitió brindar certeza jurídica a cientos de familias. La alcaldesa destacó que este logro es resultado del trabajo coordinado y del compromiso de su administración por atender de manera directa las necesidades de la ciudadanía. Asimismo, reconoció el apoyo de la directora estatal del Registro Civil, Catalina Labastida Pérez, cuya participación fue clave para agilizar los procesos.

De igual forma, resaltó la labor del personal de la Presidencia Municipal, quienes mantuvieron una atención constante y ordenada ante la alta demanda, garantizando un servicio eficiente y cercano. Ante la positiva respuesta ciudadana, la alcaldesa informó que ya se encuentran en marcha las gestiones para realizar una segunda edición de esta brigada, con el propósito de ampliar el beneficio y que más familias puedan acceder a estos servicios.

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