Anuncian plan de videovigilancia que suma a zonas rurales a red de C4; refuerzan blindaje en Coahuila

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Coahuila
/ 24 marzo 2026
    Anuncian plan de videovigilancia que suma a zonas rurales a red de C4; refuerzan blindaje en Coahuila
    El objetivo es blindar las zonas limítrofes y cubrir vacíos operativos. HÉCTOR GARCÍA

El Fiscal General, Federico Fernández, destacó la inversión en cámaras inteligentes y la corresponsabilidad de los comercios para blindar el estado

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, anunció este martes un ambicioso plan de fortalecimiento tecnológico para la seguridad pública, que contempla la renovación de equipos de videovigilancia y la integración de municipios rurales a la red del C4, con el objetivo de blindar las zonas limítrofes del estado.

Durante una entrevista, el funcionario explicó que la estrategia busca cubrir vacíos operativos mediante un modelo que combina presencia física y digital. “Donde no hay una patrulla, hay una caseta; donde una caseta, hay una cámara; donde no hay una cámara, hay un ciudadano”, afirmó Fernández Montañez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerzan-seguridad-en-coahuila-por-semana-santa-y-descartan-crisis-en-penales-LG19680931

Respecto a la operatividad en las diversas zonas de la entidad, el fiscal destacó el funcionamiento de herramientas digitales que permiten una respuesta inmediata. Aseguró que los municipios agrupados en regiones cuentan con grupos de reacción especializados que atienden reportes directos.

“Tienes una aplicación que te reportas directo al C4 y la verdad es que funciona muy bien”, detalló, al tiempo que subrayó que estos modelos regionales permiten que corporaciones de distintos municipios operen como una sola fuerza ante emergencias.

VIGILANCIA EN CENTROS NOCTURNOS

En el marco de la próxima temporada vacacional, Fernández informó sobre los avances en la conexión de cámaras de negocios privados, particularmente bares y centros nocturnos, al sistema de monitoreo estatal, con el fin de garantizar la seguridad de los jóvenes y prevenir incidentes.

“Ayer me informaron que 2 de 3 ya estaban con las cámaras conectadas, falta uno nada más”, comentó respecto a establecimientos específicos. Añadió que la iniciativa privada ha recibido positivamente la propuesta, al considerarla un ejercicio de colaboración mutua.

INVERSIÓN Y BLINDAJE

Finalmente, el fiscal adelantó que el Gobierno del Estado prepara una inversión sin precedentes en cámaras de “primer mundo”. Este equipo será prioritario en municipios pequeños como Progreso, Hidalgo y Candela, debido a su cercanía con zonas geográficas complejas y estados vecinos.

“Candela queda a menos de 50 kilómetros de Lampazos, Nuevo León; es un terreno hostil. Todo eso está lleno de cámaras directas al C4”, concluyó el funcionario, enfatizando que esta infraestructura permitirá tener “más ojos en todos lados” para mantener la paz en Coahuila.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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