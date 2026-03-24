Refuerzan seguridad en Coahuila por Semana Santa y descartan crisis en penales

Gutiérrez explicó que los recientes movimientos de internos no responden a situaciones de emergencia, sino a una estrategia logística para optimizar el funcionamiento de las instituciones de reclusión en el estado.

El secretario de Seguridad de Coahuila , Hugo Gutiérrez, anunció un despliegue operativo integral para el periodo de Semana Santa, al tiempo que aclaró la situación actual de los centros penitenciarios en la entidad.

“Son realmente ajustes operativos administrativos del sistema estatal penitenciario que se dan de manera periódica, con un tema de rotación y para acercar a personas a sus lugares de origen”, afirmó el funcionario.

Respecto a la población carcelaria, el secretario fue enfático al señalar que el estado no enfrenta crisis por sobrecupo o riesgos internos, manteniendo un control administrativo constante sobre los ingresos y egresos.

“Coahuila no tiene un problema realmente de hacinamiento en ningún centro penitenciario, ni tampoco tenemos un problema de riesgo al interior de los mismos”, aseguró Gutiérrez durante la entrevista.

Sobre el tema de las preliberaciones, el titular de Seguridad reveló que en los últimos tres meses se han concretado más de 100 beneficios de libertad anticipada tras un análisis jurídico detallado.

“Van un poquito más de 100 que tienen que ser a través de una audiencia donde el juez dicta este beneficio, en coordinación con la Fiscalía y con el Poder Judicial”, detalló el secretario.

En cuanto a la seguridad para las vacaciones, confirmó que se mantendrá una vigilancia estrecha en las zonas ejidales y límites estatales, especialmente durante el “Sábado de Gloria” por la afluencia de gente.

“Vamos a estar patrullando con los tres órdenes de gobierno... el reforzamiento de las zonas limítrofes con otros estados colindantes con Coahuila se sigue manteniendo y se refuerza”, puntualizó Hugo Gutiérrez.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para respetar la ley de alcoholes y conducir con precaución, advirtiendo que se mantendrán operativos antialcohol y patrullajes aéreos y terrestres.