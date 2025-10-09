Anuncian vacunación contra la influenza y tuberculosis en Coahuila

La Secretaría de Salud del Estado de Coahuila confirmó el calendario para el inicio de la campaña de inmunización contra la influenza,

El secretario de salud, Eliud Aguirre, informó que la campaña arrancará el próximo lunes 13 de octubre en todo el estado, con la aplicación de vacunas en las diversas jurisdicciones de salud, dando inicio con un arranque estatal.

Aguirre precisó que el estado recibe cada año más de 900 mil dosis, estimándose cerca de 950,000 vacunas disponibles para todas las instituciones de salud. Señaló que el año pasado la meta de vacunación se cumplió por encima del 100%, y en caso de requerirse dosis adicionales, estas son proporcionadas por la federación.

La campaña de vacunación de influenza es gratuita y la campaña se realiza del mes de octubre a marzo. Asimismo el funcionario federal destacó que la vacunación es anual ya que el virus presenta mutaciones y se requiere que la población reciba la dosis cada temporada.

Hasta el momento, este año se han registrado 228 casos de influenza atendidos en clínicas y hospitales públicos, así como cuatro defunciones, aunque no se especificó en qué municipios ocurrieron.

VACUNA BCG

En cuanto a la vacuna BCG, utilizada para la prevención de la tuberculosis, la Secretaría de Salud informó que recibió comunicación del nivel nacional indicando que esta será liberada en aproximadamente 15 días para todo el país, aunque la cantidad exacta para Coahuila aún no se confirma.

La dependencia estatal destacó que la escasez de la vacuna BCG se ha mantenido durante todo el año, debido a que las farmacéuticas no cumplieron con el proceso para fabricar, procesar o distribuir la vacuna.

Una vez que las dosis lleguen al estado, se difundirá la información de manera inmediata a través de medios de comunicación social. La vacuna será gratuita y estará disponible en todos los centros de salud y hospitales.

Aguirre recordó a la población que, aunque muchos infantes han estado en espera, la vacuna puede aplicarse hasta los 14 años, por lo que todavía hay tiempo y forma para inmunizar a los niños que la necesiten, ya que no tiene que aplicarse estrictamente a los 30 días o al año de edad.