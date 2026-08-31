Aplica Protección Civil protocolo de seguridad climática en escuelas de Coahuila ante calor extremo

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    Aplica Protección Civil protocolo de seguridad climática en escuelas de Coahuila ante calor extremo
    Las escuelas deberán suspender actividades al aire libre cuando las condiciones climáticas representen un riesgo. ARCHIVO

Ante temperaturas superiores a 40 °C, Coahuila aplicará medidas preventivas y podrá suspender actividades escolares

Las autoridades educativas y de Protección Civil en Coahuila implementaron un protocolo de seguridad climática en los centros escolares del estado para hacer frente a las altas temperaturas registradas en la región.

La estrategia contempla la aplicación de medidas preventivas inmediatas en los planteles de educación básica, incluyendo la suspensión de actividades al aire libre o la interrupción de clases si el termómetro rebasa los 40 grados centígrados.

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El director general de Protección Civil y Seguridad Escolar, Alberto Neira, explicó que la indicación responde a los pronósticos oficiales para cuidar la integridad de la comunidad estudiantil durante la temporada cálida.

“Hay un protocolo establecido por parte de la Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Protección Civil y Seguridad Escolar, en el cual se dan las recomendaciones pertinentes de acuerdo con las temperaturas que se estén presentando”, detalló Alberto Neira.

El funcionario añadió que “en temperaturas superiores a los 40 °C se toman medidas inmediatas, como lo puede ser la suspensión de actividades”, priorizando la prevención en las zonas más cálidas del estado.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a suspender honores a la bandera y clases de educación física, recomendando que los estudiantes acudan con ropa fresca y se mantengan hidratados constantemente.

“Que entre la mayoría de los alumnos se difundan, en este caso, las medidas, para que puedan acudir con ropa fresca, que puedan estar bien hidratados y, sobre todo, también que los docentes nos están apoyando mucho con estas medidas”, subrayó Neira.

Las acciones preventivas continuarán difundiéndose en los planteles educativos de la entidad para coordinar los resguardos necesarios con el personal directivo y docente.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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