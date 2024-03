Gerardo comenzó a drogarse a los 17 años. Nadie lo sabía, ni siquiera él. Comenzó con pequeñas dosis semanales a las que les comenzó a agarrar el gusto sin saber que serían el inicio de sus problemas en pleno 2024.

En ese momento, la droga que utilizaba no le representaba ningún problema pues solo invertía 15 pesos por semana. El consumo era mínimo y nunca le afectó su negocio ni a su familia.

Los años pasaron y los 15 pesos por semana se convirtieron en 5 mil, la adicción comenzó a escalar y de a poco permeó en sus actividades diarias prácticamente sin darse cuenta.

Casi 20 años después, durante 2021, una pancreatitis, la pandemia y una lesión en la rodilla lo aislaron, haciendo un caldo de cultivo para que el consumo aumentara exponencialmente.

Tres años, una clínica de rehabilitación y un grupo de ayuda emocional en Saltillo después, tiene una deuda que asciende a un millón y medio de pesos a prestamistas, misma que adquirió a partir de su adicción.

En la casa de Gerardo no se alarmaron por muchos años. Además de ser silenciosa, la droga que consumió es prácticamente invisible y no deja rastros ni olores. Personas extrañas no llegaron a su casa a dejarle algún paquete envuelto en cinta canela. Nunca hubo jeringas, churros, dealers, focos, piedras, ni líneas de cocaína.

De prácticamente todas las drogas se han advertido los riesgos. Cuando se consume una Coca-Cola, la etiqueta advierte el exceso de azúcar. La cajetilla de cigarros muestra una rata muerta y aclara que produce cáncer.

Sin embargo, la que consumió Gerardo se promociona en todos los partidos de futbol en México. Una de las empresas que mejor mueve el producto en el país, es patrocinador de la Liga MX y de casi todos sus equipos. Esa empresa además es dueña del Querétaro y de Xoloitzcuintles de Tijuana.

“Caliente fue el clavo de mi ataúd. Ahí son apuestas diarias, los 365 días del año las 24 horas. Entonces ahí empecé con el juego grave. Yo siempre había jugado pero nunca le había pasado nada a mi familia”, contó Gerardo en entrevista para VANGUARDIA.

Aclara que al principio apostaba en un formato semanal llamado Progol de la empresa Pronósticos, que después implementó Mi Progol que le permitió apostar diario.

A partir del aumento de su consumo de apuestas en 2021, los problemas empezaron con las colegiaturas de sus hijos y la despensa de su casa, cosas que no habían pasado hasta ese momento.

“Ahorita debo aproximadamente un millón y medio de pesos. Estoy vendiendo mi casa, el único patrimonio que tengo además de los vehículos. Era el único patrimonio que tenía para mis hijos y la estoy vendiendo para poder solventar todas las consecuencias que dejé con el juego”, narró Gerardo.

Agregó que cuando sufrió su hospitalización por la lesión en su rodilla comenzó a pedir dinero por aplicaciones, engrudo que se fue enredando hasta deber 90 mil o 100 mil pesos por semana.

Entre los prestamistas comenzaron a enviar su foto de WhatsApp para advertir de no prestarle más. Gerardo quería seguir jugando y llegó a apostar la nómina de sus empleados.

Llegó a los llamados agiotistas, quienes llegaron a prestarle 50 mil pesos para pagar la nómina. Sin embargo Gerardo destinaba 20 y apostaba 30.

La montaña de intereses que se acumuló le hizo negociar con los agiotistas para contarles que tenía un problema con las apuestas y que debía internarse en una clínica de rehabilitación en Mazatlán.

Eso hizo que los agiotistas entendieran su situación pero no que le perdonaran la deuda ni detuvieran sus intereses, mismos que aún le urge pagar para que no sigan aumentando. Contó que de un millón 100 mil pesos que debía, los intereses le han aumentado a 1.5 millones de pesos.

“Yo realmente empecé el juego como un hobby, nunca lo empecé como una enfermedad porque realmente la ludopatía es una enfermedad. Te hace daño porque realmente no es lo mismo ver un juego sin apostar que apostando porque la adrenalina te sube un 200 o 300 por ciento por la sensación que vas a ganar o que vas a perder”, relató.

“Desgraciadamente los casinos nunca pierden. Puedo ganar una vez puedo ganar dos veces pero al final de cuentas te van a llevar de calle. Yo he perdido desde que empecé a jugar, alrededor de 10 o 12 millones de pesos”, mencionó.

“Hice muchas cosas de las cuales me arrepiento, robé, hice muchas cosas que desgraciadamente nunca me lo había imaginado ni en sueños. Desgraciadamente la enfermedad me orilló a eso”, comentó Gerardo.

SE TRATA COMO A CUALQUIER ADICCIÓN

Norma Pérez Reyes, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Saltillo, explicó que la adicción al juego genera una sensación similar a la de otras drogas.

“Los mecanismos que se dan en relación al problema de salud es muy parecido al del consumo de sustancias porque hay momentos que la persona tiene una conducta compulsiva y una conducta irracional al momento estar jugando de estar apostando. La aderinalina que provoca llega a crear un proceso de adicción y más cuando tienen buenas rachas”, indicó Pérez Reyes.