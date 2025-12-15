Aprueba Congreso de Coahuila leyes de ingresos de los 38 municipios

Este lunes, el Congreso del Estado aprobó las leyes de ingresos de los 38 municipios de Coahuila para el ejercicio fiscal 2026, las cuales contemplan, en términos generales, un incremento del 4% correspondiente a la inflación.

Las leyes fueron votadas de manera individual. De ellas, 31 se aprobaron por mayoría, con el voto en contra de las y los legisladores de Morena y del Partido del Trabajo. En tanto las correspondientes a los municipios gobernados por Morena, el PT y el Partido Verde (Allende, Francisco I. Madero, Nava, Piedras Negras, Sabinas, Viesca y Zaragoza) fueron avaladas por unanimidad.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, diputada Beatriz Fraustro, explicó que la dictaminación se apegó al índice inflacionario recomendado, y que sólo en casos específicos se autorizaron ajustes ligeramente superiores, principalmente en el rubro de servicios y multas, cuando existía justificación técnica y antecedentes administrativos.

“Nos apegamos al 4% que tenemos de inflación. Fueron muy pocos los municipios que estuvieron un poquito arriba en un tema de servicios, pero las leyes están bien y son transparentes”, señaló la legisladora.

Fraustro subrayó que no se aprobaron nuevos impuestos y que el 99% de los conceptos ya existentes mantuvieron el ajuste inflacionario. Añadió que los votos en contra respondieron a una postura política, ya que, dijo, las propuestas cumplen con los criterios legales y financieros.

En cuanto a la revisión constitucional, la diputada indicó que se cuidó no invadir competencias federales o estatales, especialmente en temas ambientales, por lo que se acordó abrir mesas de trabajo posteriores para homologar criterios con municipios y organizaciones interesadas.

Respecto a las multas, precisó que algunos ayuntamientos, dentro de sus facultades, optaron por incrementarlas, particularmente aquellas que se calculan en Unidades de Medida y Actualización (UMA), como el caso de Saltillo, mientras que otros municipios aplicarán ajustes de forma gradual.

Las leyes establecen que los ayuntamientos deberán publicar, a más tardar el 31 de enero de 2026, el calendario mensual de su presupuesto de ingresos en sus páginas oficiales, conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable. Todas las disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

Aprueban aumento a valores catastrales

Durante la sesión, el Congreso aprobó las tablas de valores catastrales de los 38 municipios para 2026 las cuales contemplan un aumento del 4% con excepción de General Cepeda y Jiménez, que aplicarán un 5%, y Torreón, donde el ajuste será de entre 4 y 5.5%

Estas tablas también fueron aprobadas por mayoría, con el voto en contra de Morena y el PT, salvo en los municipios gobernados por dichos partidos, donde se avalaron por unanimidad. Las nuevas tablas catastrales entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.