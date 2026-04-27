$!Destaca Congreso de Coahuila entre los 5 más austeros: Inegi

Durante su primer año de funciones, la actual Legislatura del Congreso de Coahuila destacó por sus resultados en materia de austeridad, composición de género y baja incidencia de faltas administrativas, de acuerdo con el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con información correspondiente a 2024. Según el censo, el Poder Legislativo estatal ejerció un presupuesto de 206.5 millones de pesos, lo que lo ubica entre los congresos con menor gasto a nivel nacional, en la quinta posición.

Solo entidades como Puebla, con 115.1 millones de pesos; Colima, con 120.7 millones; Yucatán, con 173.8 millones, y Campeche, con 206.4 millones, reportaron montos inferiores. Coahuila también figura entre los estados con menor número de diputados, con un total de 25 legisladores.

El informe además señala que el Congreso de Coahuila se ubica en la posición 12 a nivel nacional en participación de mujeres dentro de su plantilla laboral. De un total de 120 personas adscritas, el 50.8 por ciento corresponde a mujeres, lo que refleja paridad en su estructura administrativa.

En materia de control interno, el censo indica que Coahuila registró la cifra más baja de investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas de servidores públicos, con solo un caso durante el periodo analizado. Este nivel lo coloca entre los más bajos del país, junto con Baja California, mientras que entidades como Sinaloa y Oaxaca reportaron dos casos cada una. En contraste, el Congreso del Estado de México concentró el 13.8 por ciento del total nacional, con 96 investigaciones iniciadas.

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