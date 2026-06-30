Dan de alta a monseñor Humberto González Galindo, informa la Diócesis de Saltillo
El prelado ya se encuentra en su domicilio, donde continuará con su proceso de recuperación
La Diócesis de Saltillo informó que monseñor Humberto Alfredo González Galindo fue dado de alta del hospital y ya se encuentra en su domicilio, donde continuará con su proceso de recuperación bajo seguimiento médico.
A través de un comunicado, la diócesis señaló que la evolución del prelado ha sido favorable, de acuerdo con el reporte de los especialistas, por lo que se espera que el ambiente familiar contribuya a fortalecer su recuperación tanto en el aspecto físico como emocional.
La Iglesia diocesana expresó su agradecimiento al personal médico, de enfermería y a todas las personas que participaron en la atención de monseñor González Galindo durante su hospitalización, al reconocer su profesionalismo y dedicación.
Asimismo, agradeció las oraciones, muestras de apoyo y cercanía que los fieles manifestaron durante el periodo en que el sacerdote permaneció internado.
Finalmente, hizo un llamado a la comunidad católica para mantener sus oraciones por todos los sacerdotes que enfrentan problemas de salud, con el deseo de que encuentren fortaleza, esperanza y una pronta recuperación.