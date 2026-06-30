Dan de alta a monseñor Humberto González Galindo, informa la Diócesis de Saltillo

La Diócesis de Saltillo informó que monseñor Humberto Alfredo González Galindo fue dado de alta del hospital y ya se encuentra en su domicilio, donde continuará con su proceso de recuperación bajo seguimiento médico.

A través de un comunicado, la diócesis señaló que la evolución del prelado ha sido favorable, de acuerdo con el reporte de los especialistas, por lo que se espera que el ambiente familiar contribuya a fortalecer su recuperación tanto en el aspecto físico como emocional.