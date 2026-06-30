Dan de alta a monseñor Humberto González Galindo, informa la Diócesis de Saltillo

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    Dan de alta a monseñor Humberto González Galindo, informa la Diócesis de Saltillo
    La Diócesis llamó a la comunidad católica a continuar orando por la salud de monseñor Humberto González. ARCHIVO

El prelado ya se encuentra en su domicilio, donde continuará con su proceso de recuperación

La Diócesis de Saltillo informó que monseñor Humberto Alfredo González Galindo fue dado de alta del hospital y ya se encuentra en su domicilio, donde continuará con su proceso de recuperación bajo seguimiento médico.

A través de un comunicado, la diócesis señaló que la evolución del prelado ha sido favorable, de acuerdo con el reporte de los especialistas, por lo que se espera que el ambiente familiar contribuya a fortalecer su recuperación tanto en el aspecto físico como emocional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reporta-diocesis-de-saltillo-mejoria-en-la-salud-de-monsenor-humberto-gonzalez-galindo-AB21318967

La Iglesia diocesana expresó su agradecimiento al personal médico, de enfermería y a todas las personas que participaron en la atención de monseñor González Galindo durante su hospitalización, al reconocer su profesionalismo y dedicación.

Asimismo, agradeció las oraciones, muestras de apoyo y cercanía que los fieles manifestaron durante el periodo en que el sacerdote permaneció internado.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad católica para mantener sus oraciones por todos los sacerdotes que enfrentan problemas de salud, con el deseo de que encuentren fortaleza, esperanza y una pronta recuperación.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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