Aprueba Congreso de Coahuila reformas para fortalecer el emprendimiento

La propuesta fue impulsada por la diputada María del Mar Treviño. Plantea consolidar una visión integral del emprendimiento en la entidad, en la que la formación, la innovación y la participación social contribuyan al desarrollo sostenible.

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó reformas a la Ley de Impulso Emprendedor , con el objetivo de convertir el emprendimiento en una política pública con enfoque educativo, inclusivo y social.

Uno de los cambios centrales es la incorporación del emprendimiento en el sistema educativo como eje transversal en todos los niveles, desde educación básica hasta posgrado, tanto en instituciones públicas como privadas.

La reforma busca que no se limite a la creación de negocios. También pretende fomentar habilidades como creatividad, liderazgo, innovación y resolución de problemas desde edades tempranas.

El dictamen establece además un enfoque social al reconocer distintas formas de emprendimiento, como el social, comunitario y de innovación.

También garantiza igualdad en el acceso a financiamiento y apoyos para sectores como mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

En materia institucional, se contempla la integración de nuevas dependencias al órgano encargado de coordinar estas políticas. Entre ellas se encuentran la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Coahuilense de la Juventud.

Asimismo, se refuerza la vinculación entre el ámbito académico, científico, tecnológico y financiero para facilitar la consolidación de proyectos.

La reforma también actualiza conceptos legales. Amplía la definición de persona emprendedora para incluir proyectos colectivos y aquellos que, aun sin fines de lucro, generen innovación o empleo.