Aprueba Congreso de Coahuila reformas para fortalecer el emprendimiento

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    Aprueba Congreso de Coahuila reformas para fortalecer el emprendimiento
    Diputados avalaron cambios a la ley para fortalecer el emprendimiento en la entidad. FREEPIK

Con 16 votos a favor, el Legislativo avaló integrar el emprendimiento al sistema educativo y ampliar el acceso a apoyos

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Coahuila aprobó reformas a la Ley de Impulso Emprendedor, con el objetivo de convertir el emprendimiento en una política pública con enfoque educativo, inclusivo y social.

La propuesta fue impulsada por la diputada María del Mar Treviño. Plantea consolidar una visión integral del emprendimiento en la entidad, en la que la formación, la innovación y la participación social contribuyan al desarrollo sostenible.

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Uno de los cambios centrales es la incorporación del emprendimiento en el sistema educativo como eje transversal en todos los niveles, desde educación básica hasta posgrado, tanto en instituciones públicas como privadas.

La reforma busca que no se limite a la creación de negocios. También pretende fomentar habilidades como creatividad, liderazgo, innovación y resolución de problemas desde edades tempranas.

El dictamen establece además un enfoque social al reconocer distintas formas de emprendimiento, como el social, comunitario y de innovación.

También garantiza igualdad en el acceso a financiamiento y apoyos para sectores como mujeres, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

En materia institucional, se contempla la integración de nuevas dependencias al órgano encargado de coordinar estas políticas. Entre ellas se encuentran la Secretaría de las Mujeres y el Instituto Coahuilense de la Juventud.

Asimismo, se refuerza la vinculación entre el ámbito académico, científico, tecnológico y financiero para facilitar la consolidación de proyectos.

La reforma también actualiza conceptos legales. Amplía la definición de persona emprendedora para incluir proyectos colectivos y aquellos que, aun sin fines de lucro, generen innovación o empleo.

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De igual forma, se precisan las funciones de centros de innovación e incubadoras como espacios de formación y desarrollo empresarial.

Además, se otorgan facultades para proponer medidas que eliminen obstáculos administrativos, fiscales, educativos y financieros que dificultan la creación de nuevas empresas en la entidad.

La comisión dictaminadora señaló que estas reformas permitirán impulsar políticas públicas con enfoque de género e inclusión.

Añadió que colocar a las juventudes en el centro de la estrategia reconoce su papel en la innovación y el desarrollo tecnológico. También destacó que la articulación entre instituciones educativas, empresas y gobierno fortalecerá la competitividad.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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