Aprueban diputados locales extracción de gas no convencional en Coahuila

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Coahuila
/ 10 abril 2026
    Aprueban diputados locales extracción de gas no convencional en Coahuila
    Fracking en Coahuila se perfila como opción para reactivar empleo en la Región Centro. ESPECIAL

La explotación de gas no convencional abre expectativas económicas; legisladores locales piden considerar impacto ambiental

Luego del reciente planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre avanzar en la soberanía energética a través de la posibilidad de detonar la explotación de gas no convencional, principalmente en el norte de México, y el respaldo del gobierno estatal, legisladores locales consideraron el proyecto como una forma de reactivar la economía en la región centro de Coahuila, pero insistieron en considerar el impacto ambiental que este podría tener.

Cabe recordar que desde hace algunos meses, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha insistido en impulsar el fracking como alternativa para reactivar la economía en las regiones Centro y Carbonífera, afectadas por la pérdida de empleos en los últimos años tras el cierre de Altos Hornos de México. Según la información presentada en la conferencia mañanera del pasado 8 de abril, una gran parte del gas no convencional se encuentra en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/opinion/fracking-una-fractura-politica-en-la-4t-MB19909467

Al respecto, el diputado Alfredo Paredes señaló que el anuncio federal abre una expectativa favorable para la generación de empleo, pues fue alrededor de 2010 cuando experiencias previas en este campo generaron gran derrama económica en municipios como Monclova y la región carbonífera.

Paredes indicó que la infraestructura y la actividad podrían incrementarse de forma considerable si se concreta la inversión, además de que existe experiencia local en este tipo de trabajos.

Señaló que estas extracciones previas que se hicieron alrededor de 2010 servirán para reducir el impacto ambiental, puesto que ya se tienen líneas de tuberías y puntos de extracción analizados, lo que permitirá la agilización del proceso en la región.

“Ya se hizo esto en el 2010 y antes de que hicieran una exploración o explotación, llegan los técnicos ambientalistas y yo recuerdo muy bien que donde iban pasando iban seleccionando inclusive la flora y analizaban el entorno para removerla y lo hacían de una forma muy cuidadosa. La gente que hace este tipo de trabajos es gente muy, muy especialista en el tema. Primero entran los ambientales, después entran los técnicos y al último entran las maquinarias haciendo el movimiento de tierras y las exploraciones”, explicó.

DEBE ANALIZARSE EL TEMA

Por su parte, el legislador Gerardo Aguado consideró que el tema debe analizarse poniendo en la balanza el desarrollo económico y el cuidado ambiental, para lo cual se debe contar con estudios previos detallados.

“Yo lo que creo es que siempre y sobre todo aquí en el estado de Coahuila, cada decisión que se toma se hace, evidentemente con la información en la mano, con los estudios pertinentes y si el tema va a caminar, ya como lo han manifestado algunos gobernantes o la presidenta de la República, yo considero que uno deben tener el sustento absoluto en los estudios que garanticen que en este equilibrio”, dijo.

El diputado Jorge Valdés, del Partido Verde, coincidió en que el impacto ambiental debe ser evaluado por especialistas; sin embargo, reconoció que la medida también podría representar una fuente importante de empleos en regiones con dificultades económicas.

Señaló que este estudio previo serviría para evitar que se hagan grandes inversiones que luego se verían abandonadas ante la violación de leyes ambientales, por lo que, de concretarse, debe estar apegado a las reglas y leyes que rigen la materia.

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Desde Morena, el diputado Alberto Hurtado defendió la necesidad de avanzar en la explotación del gas como parte de una estrategia de autosuficiencia energética. Recordó los apagones que han aquejado al norte del país ante climas extremos y señaló que es la falta de soberanía energética lo que afecta al país.

“De que es urgente, es urgente. Porque si seguimos a este paso con las locuras del presidente vecino de los Estados Unidos y con nuestra falta de recursos para nosotros generar energía, pudiéramos meternos en problemas. Ya comienzan apagones, ya comienzan situaciones que nosotros podemos prevenir con nuestro propio gas. Entonces eso sí es bien importante socializarlo y buscar las particularidades que sean menos contaminantes”, señaló.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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