Aprueban diputados locales extracción de gas no convencional en Coahuila

Cabe recordar que desde hace algunos meses, el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha insistido en impulsar el fracking como alternativa para reactivar la economía en las regiones Centro y Carbonífera, afectadas por la pérdida de empleos en los últimos años tras el cierre de Altos Hornos de México. Según la información presentada en la conferencia mañanera del pasado 8 de abril, una gran parte del gas no convencional se encuentra en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, en Coahuila.

Luego del reciente planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre avanzar en la soberanía energética a través de la posibilidad de detonar la explotación de gas no convencional, principalmente en el norte de México, y el respaldo del gobierno estatal, legisladores locales consideraron el proyecto como una forma de reactivar la economía en la región centro de Coahuila, pero insistieron en considerar el impacto ambiental que este podría tener.

Al respecto, el diputado Alfredo Paredes señaló que el anuncio federal abre una expectativa favorable para la generación de empleo, pues fue alrededor de 2010 cuando experiencias previas en este campo generaron gran derrama económica en municipios como Monclova y la región carbonífera.

Paredes indicó que la infraestructura y la actividad podrían incrementarse de forma considerable si se concreta la inversión, además de que existe experiencia local en este tipo de trabajos.

Señaló que estas extracciones previas que se hicieron alrededor de 2010 servirán para reducir el impacto ambiental, puesto que ya se tienen líneas de tuberías y puntos de extracción analizados, lo que permitirá la agilización del proceso en la región.

“Ya se hizo esto en el 2010 y antes de que hicieran una exploración o explotación, llegan los técnicos ambientalistas y yo recuerdo muy bien que donde iban pasando iban seleccionando inclusive la flora y analizaban el entorno para removerla y lo hacían de una forma muy cuidadosa. La gente que hace este tipo de trabajos es gente muy, muy especialista en el tema. Primero entran los ambientales, después entran los técnicos y al último entran las maquinarias haciendo el movimiento de tierras y las exploraciones”, explicó.

DEBE ANALIZARSE EL TEMA

Por su parte, el legislador Gerardo Aguado consideró que el tema debe analizarse poniendo en la balanza el desarrollo económico y el cuidado ambiental, para lo cual se debe contar con estudios previos detallados.

“Yo lo que creo es que siempre y sobre todo aquí en el estado de Coahuila, cada decisión que se toma se hace, evidentemente con la información en la mano, con los estudios pertinentes y si el tema va a caminar, ya como lo han manifestado algunos gobernantes o la presidenta de la República, yo considero que uno deben tener el sustento absoluto en los estudios que garanticen que en este equilibrio”, dijo.

El diputado Jorge Valdés, del Partido Verde, coincidió en que el impacto ambiental debe ser evaluado por especialistas; sin embargo, reconoció que la medida también podría representar una fuente importante de empleos en regiones con dificultades económicas.

Señaló que este estudio previo serviría para evitar que se hagan grandes inversiones que luego se verían abandonadas ante la violación de leyes ambientales, por lo que, de concretarse, debe estar apegado a las reglas y leyes que rigen la materia.