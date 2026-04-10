Saltillo se luce en CDMX: Stellantis presume la RAM 1500 y anuncia el regreso de la TRX en 2026

CDMX.- Con la presencia de la saltillense RAM 1500, la automotriz Stellantis presentó los últimos modelos de las marcas de su portafolio, en el marco de la primera edición del Stellar Autofest 2026, que se celebra este fin de semana en la Ciudad de México. En un evento previo al autofest, que se celebra este 11 y 12 de abril, la armadora que opera cuatro plantas en la Región Sureste de Coahuila develó los más recientes modelos de marcas como RAM, Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, así como Leapmotor, que llega a México y se integra al portafolio de Stellantis, entre otras.

En el evento de lanzamiento estuvieron presentes el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, así como los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, Javier Díaz y Tomás Gutiérrez, respectivamente. Daniel Alejandro González, CEO de Stellantis México, afirmó que la compañía continúa creciendo y muestra de ello es que en el primer trimestre de 2026 se incrementaron las ventas.

“Stellantis es la cuarta empresa automotriz más grande del mundo (...) A nuestro equipo, en Coahuila, en Estado de México, en Ciudad de México, en el resto del país, nuestros concesionarios, esto es de ustedes”, dijo González. Agregó que “hay empresas que están cerrando plantas, trasladando producción, esperando a ver qué pasa. Nosotros no esperamos. Mientras eso ocurre allá, Stellantis inauguró una nueva planta en Saltillo y arrancó la producción de la RAM 1500, en Toluca ya se fabrica el primer Cherokee híbrido, que es el primer híbrido no enchufable en la historia entera de Jeep, hecho aquí en México”.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó la aportación de Stellantis al desarrollo económico de la entidad y aseguró que se avecinan “buenas noticias” para su crecimiento. Durante su participación, Jiménez subrayó la importancia de la compañía para el estado, al señalar que la generación de empleos y la fabricación de vehículos posicionan a Coahuila entre los principales productores de automóviles del país. Asimismo, mencionó el crecimiento de la marca RAM y la relevancia de la producción de la RAM 1500 en la nueva planta instalada en Saltillo, la cual, dijo, se consolidó pese al contexto de incertidumbre. El gobernador indicó que, aunque aún deben concretarse algunos anuncios, existe la posibilidad de que otros modelos de la línea RAM se fabriquen en la entidad, incluida la RAM TRX, que regresará a México. Señaló que actualmente varias versiones de esta marca destinadas tanto al mercado nacional como al estadounidense se ensamblan en Coahuila, por lo que no descartó que la producción de nuevos modelos también pueda realizarse en el estado.

Durante la presentación, Carlos Meymar, director de la marca RAM, destacó que la producción de la 1500 se realiza en Saltillo. Ante el público se develó la versión Laramie. El director de RAM también anunció el regreso del modelo TRX. Por su parte, Jeep presentó sus últimos modelos de la Grand Cherokee híbrida y la Recon. Por su parte, Dodge presentó el nuevo Charger y Maserati hizo lo propio con el superdeportivo GT2 Stradale. La asiática Leapmotor presentó tres de sus modelos al anunciar su incursión a México, al incorporarse al portafolio de Stellantis. Durante el Autofest, que se llevará a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México, además de lanzamientos de nuevos modelos, habrá simuladores, pruebas de manejo, exhibiciones, tecnología, circuitos y otros atractivos.

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