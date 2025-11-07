Aprueba Fundación del Empresariado apoyos a 80 iniciativas para el desarrollo social en Coahuila

La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) publicó los resultados de su segunda convocatoria de 2025 para apoyar proyectos sociales de organizaciones de la sociedad civil en las cinco regiones que conforman Coahuila. En esta convocatoria se registraron 116 asociaciones civiles, de las cuales 80 recibirán estos incentivos económicos. El monto que se distribuirá en los siguientes meses es de 46 millones 190 mil 530 pesos. TE PUEDE INTERESAR: Torreón invierte $5 mdp en SIMV y agregará 10 nuevas cuadrillas con $10 mdp más La FEC repartirá los recursos económicos a las asociaciones civiles por región: Sureste tendrá 21 millones 166 mil 173 pesos; Laguna, 17 millones 669 mil 550 pesos; Norte recibirá 2 millones 622 mil 592, y la unión Centro/Carbonífera recibirá 4 millones 732 mil 215 pesos.

La directora de Operaciones, Ana Laura Pérez, comentó que con estos apoyos la FEC podrá abonar al fortalecimiento de las asociaciones civiles que trabajan directamente con las comunidades, pues es uno de los objetivos de esta fundación.

“El objetivo es ampliar el impacto de los proyectos sociales en seis áreas clave: educación, desarrollo social, salud, medio ambiente, participación ciudadana y prevención del delito. A través de estas convocatorias, la FEC fomenta una cultura de corresponsabilidad entre el sector empresarial y la sociedad civil, promoviendo soluciones sostenibles y de largo plazo a las problemáticas del estado”, detalló.

Pérez detalló que los proyectos fueron evaluados por “mesas de dictaminación conformadas por empresarios que forman parte del comité de la fundación, que analiza su impacto social, viabilidad y transparencia”.