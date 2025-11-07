Aprueba Fundación del Empresariado apoyos a 80 iniciativas para el desarrollo social en Coahuila
Se distribuirán alrededor de 46 millones de pesos a asociaciones civiles de las cinco regiones del Estado
La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) publicó los resultados de su segunda convocatoria de 2025 para apoyar proyectos sociales de organizaciones de la sociedad civil en las cinco regiones que conforman Coahuila.
En esta convocatoria se registraron 116 asociaciones civiles, de las cuales 80 recibirán estos incentivos económicos. El monto que se distribuirá en los siguientes meses es de 46 millones 190 mil 530 pesos.
La FEC repartirá los recursos económicos a las asociaciones civiles por región: Sureste tendrá 21 millones 166 mil 173 pesos; Laguna, 17 millones 669 mil 550 pesos; Norte recibirá 2 millones 622 mil 592, y la unión Centro/Carbonífera recibirá 4 millones 732 mil 215 pesos.
La directora de Operaciones, Ana Laura Pérez, comentó que con estos apoyos la FEC podrá abonar al fortalecimiento de las asociaciones civiles que trabajan directamente con las comunidades, pues es uno de los objetivos de esta fundación.
“El objetivo es ampliar el impacto de los proyectos sociales en seis áreas clave: educación, desarrollo social, salud, medio ambiente, participación ciudadana y prevención del delito. A través de estas convocatorias, la FEC fomenta una cultura de corresponsabilidad entre el sector empresarial y la sociedad civil, promoviendo soluciones sostenibles y de largo plazo a las problemáticas del estado”, detalló.
Pérez detalló que los proyectos fueron evaluados por “mesas de dictaminación conformadas por empresarios que forman parte del comité de la fundación, que analiza su impacto social, viabilidad y transparencia”.
“Finalmente, se firma un convenio de colaboración, y las asociaciones comienzan la ejecución de sus proyectos. Durante este proceso, la FEC da seguimiento continuo a los avances para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos. El recurso se va entregando de acuerdo al cronograma de actividades de cada Asociación y puede ser hasta en 3 ministraciones”, puntualizó.
La Fundación, comenta Pérez, cuenta con el apoyo del gobierno estatal pues también se administra “el 20 por ciento de los ingresos del 1 por ciento del ISN para destinarlos a causas y proyectos estructurales que mejoren sensiblemente las oportunidades para la población vulnerable, impulsando proyectos de las organizaciones de la sociedad civil”.
La FEC se constituyó el 24 de julio de 2024 como una asociación civil sin fines de lucro y a través de estas convocatorias, se fomenta una cultura de colaboración entre el sector empresarial, los organismos de la sociedad civil y el Estado, promoviendo soluciones en el corto y largo plazo a las problemáticas sociales del estado.