Aprueba Fundación del Empresariado apoyos a 80 iniciativas para el desarrollo social en Coahuila

Coahuila
/ 7 noviembre 2025
    Aprueba Fundación del Empresariado apoyos a 80 iniciativas para el desarrollo social en Coahuila
    La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) anunció los proyectos sociales que recibirán apoyo económico durante 2025. FOTO: FEC

Se distribuirán alrededor de 46 millones de pesos a asociaciones civiles de las cinco regiones del Estado

La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) publicó los resultados de su segunda convocatoria de 2025 para apoyar proyectos sociales de organizaciones de la sociedad civil en las cinco regiones que conforman Coahuila.

En esta convocatoria se registraron 116 asociaciones civiles, de las cuales 80 recibirán estos incentivos económicos. El monto que se distribuirá en los siguientes meses es de 46 millones 190 mil 530 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón invierte $5 mdp en SIMV y agregará 10 nuevas cuadrillas con $10 mdp más

La FEC repartirá los recursos económicos a las asociaciones civiles por región: Sureste tendrá 21 millones 166 mil 173 pesos; Laguna, 17 millones 669 mil 550 pesos; Norte recibirá 2 millones 622 mil 592, y la unión Centro/Carbonífera recibirá 4 millones 732 mil 215 pesos.

$!Las asociaciones civiles beneficiadas trabajan directamente con comunidades de las cinco regiones de Coahuila.
Las asociaciones civiles beneficiadas trabajan directamente con comunidades de las cinco regiones de Coahuila. FOTO: FEC

La directora de Operaciones, Ana Laura Pérez, comentó que con estos apoyos la FEC podrá abonar al fortalecimiento de las asociaciones civiles que trabajan directamente con las comunidades, pues es uno de los objetivos de esta fundación.

$!La FEC distribuirá más de 46 millones de pesos entre 80 organizaciones de la sociedad civil.
La FEC distribuirá más de 46 millones de pesos entre 80 organizaciones de la sociedad civil. FOTO: FEC

“El objetivo es ampliar el impacto de los proyectos sociales en seis áreas clave: educación, desarrollo social, salud, medio ambiente, participación ciudadana y prevención del delito. A través de estas convocatorias, la FEC fomenta una cultura de corresponsabilidad entre el sector empresarial y la sociedad civil, promoviendo soluciones sostenibles y de largo plazo a las problemáticas del estado”, detalló.

$!Los proyectos fueron evaluados por empresarios integrantes del comité de dictaminación de la Fundación.
Los proyectos fueron evaluados por empresarios integrantes del comité de dictaminación de la Fundación. FOTO: FEC

Pérez detalló que los proyectos fueron evaluados por “mesas de dictaminación conformadas por empresarios que forman parte del comité de la fundación, que analiza su impacto social, viabilidad y transparencia”.

$!La FEC busca fortalecer la colaboración entre el sector empresarial y la sociedad civil para generar soluciones sostenibles.
La FEC busca fortalecer la colaboración entre el sector empresarial y la sociedad civil para generar soluciones sostenibles. FOTO: FEC

“Finalmente, se firma un convenio de colaboración, y las asociaciones comienzan la ejecución de sus proyectos. Durante este proceso, la FEC da seguimiento continuo a los avances para garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos. El recurso se va entregando de acuerdo al cronograma de actividades de cada Asociación y puede ser hasta en 3 ministraciones”, puntualizó.

La Fundación, comenta Pérez, cuenta con el apoyo del gobierno estatal pues también se administra “el 20 por ciento de los ingresos del 1 por ciento del ISN para destinarlos a causas y proyectos estructurales que mejoren sensiblemente las oportunidades para la población vulnerable, impulsando proyectos de las organizaciones de la sociedad civil”.

La FEC se constituyó el 24 de julio de 2024 como una asociación civil sin fines de lucro y a través de estas convocatorias, se fomenta una cultura de colaboración entre el sector empresarial, los organismos de la sociedad civil y el Estado, promoviendo soluciones en el corto y largo plazo a las problemáticas sociales del estado.

Temas


Altruismo
organizaciones civiles

true

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia