Torreón invierte $5 mdp en SIMV y agregará 10 nuevas cuadrillas con $10 mdp más
La inversión en mantenimiento vial busca fortalecer servicios, atraer empresas y generar empleo, apoyado en coordinación con seguridad estatal
TORREÓN, COAH.– El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón recibió hoy un importante refuerzo con la entrega de uniformes y unidades vehiculares, resultado de una inversión inicial superior a los 5 millones de pesos por parte del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde Román Alberto Cepeda González y Hugo Dávila Prado, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas.
El presidente municipal no solo formalizó esta entrega, sino que anunció una inyección extra de 10 millones de pesos para incorporar diez nuevas cuadrillas de bacheo y mantenimiento, las cuales trabajarán en distintos sectores de la ciudad hasta diciembre.
El edil ligó directamente la inversión en servicios públicos con la capacidad de Torreón para atraer empresas y generar empleo, señalando que el trabajo coordinado en seguridad con el estado es la base para el desarrollo económico.
Por su parte, el director del SIMV agradeció el respaldo, destacando que con este equipo se fortalece la capacidad operativa y se dignifica la labor de quienes mantienen los más de 34 millones de metros cuadrados de pavimento de la ciudad.