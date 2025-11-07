Torreón invierte $5 mdp en SIMV y agregará 10 nuevas cuadrillas con $10 mdp más

    Torreón invierte $5 mdp en SIMV y agregará 10 nuevas cuadrillas con $10 mdp más
    La inversión de 5 millones de pesos iniciales fortalece la capacidad operativa del mantenimiento urbano. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

La inversión en mantenimiento vial busca fortalecer servicios, atraer empresas y generar empleo, apoyado en coordinación con seguridad estatal

TORREÓN, COAH.– El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón recibió hoy un importante refuerzo con la entrega de uniformes y unidades vehiculares, resultado de una inversión inicial superior a los 5 millones de pesos por parte del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde Román Alberto Cepeda González y Hugo Dávila Prado, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El presidente municipal no solo formalizó esta entrega, sino que anunció una inyección extra de 10 millones de pesos para incorporar diez nuevas cuadrillas de bacheo y mantenimiento, las cuales trabajarán en distintos sectores de la ciudad hasta diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón listo para recibir el Mundial 2026: sede potencial para Portugal y Países Bajos

$!Román Alberto Cepeda González supervisó la entrega de uniformes y equipo a las cuadrillas de mantenimiento vial.
Román Alberto Cepeda González supervisó la entrega de uniformes y equipo a las cuadrillas de mantenimiento vial. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

El edil ligó directamente la inversión en servicios públicos con la capacidad de Torreón para atraer empresas y generar empleo, señalando que el trabajo coordinado en seguridad con el estado es la base para el desarrollo económico.

$!Las nuevas unidades vehiculares entregadas al SIMV reforzarán las labores de bacheo y mantenimiento en Torreón.
Las nuevas unidades vehiculares entregadas al SIMV reforzarán las labores de bacheo y mantenimiento en Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ/ VANGUARDIA

Por su parte, el director del SIMV agradeció el respaldo, destacando que con este equipo se fortalece la capacidad operativa y se dignifica la labor de quienes mantienen los más de 34 millones de metros cuadrados de pavimento de la ciudad.

