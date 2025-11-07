Torreón invierte $5 mdp en SIMV y agregará 10 nuevas cuadrillas con $10 mdp más

TORREÓN, COAH.– El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) de Torreón recibió hoy un importante refuerzo con la entrega de uniformes y unidades vehiculares, resultado de una inversión inicial superior a los 5 millones de pesos por parte del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde Román Alberto Cepeda González y Hugo Dávila Prado, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El presidente municipal no solo formalizó esta entrega, sino que anunció una inyección extra de 10 millones de pesos para incorporar diez nuevas cuadrillas de bacheo y mantenimiento, las cuales trabajarán en distintos sectores de la ciudad hasta diciembre.

