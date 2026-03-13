Aprueba IEC contratación de personal para elecciones 2026

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la contratación de personal eventual que participará en la organización del Proceso Electoral Local 2026, en el que se renovará el Congreso del Estado.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, el organismo avaló los lineamientos que regularán la contratación y operación de este personal que, se comunicó, apoyará en diversas tareas relacionadas con la preparación y desarrollo de la elección.

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De acuerdo con el IEC, los lineamientos establecen funciones, requisitos, duración de los contratos, procedimientos de designación y mecanismos de evaluación para quienes sean contratados durante el proceso electoral.

Las plazas contempladas incluyen operadores regionales, coordinaciones de enlace en campo, enlaces municipales y personal auxiliar, quienes participarán en actividades operativas antes, durante y después de la jornada electoral.

El instituto precisó que este personal es distinto a las personas supervisoras y capacitadoras asistentes electorales que contrata el Instituto Nacional Electoral (INE).

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En la misma sesión, el Consejo General también ratificó convenios de colaboración con organismos empresariales y sociales, entre ellos CANACO Torreón, CANACINTRA Torreón, CANIRAC Laguna, COPARMEX Laguna, COPARMEX Coahuila Sureste y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC).

A través de estos acuerdos se pretende impulsar la promoción del voto, la participación ciudadana y la difusión de la cultura democrática en la entidad durante el proceso electoral.

Además, se presentó un informe sobre la elaboración de los lineamientos para las sesiones de cómputo electoral, así como del cuadernillo de consulta que servirá para identificar votos válidos y votos nulos.