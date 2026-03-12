Confiamos en que la Presidenta logrará nueva propuesta de reforma electoral; no afectará a nivel local: Morena Coahuila

El dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, lamentó que partidos aliados como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no hayan respaldado la reforma electoral; sin embargo, confió en que esto no afectará el panorama local rumbo a las elecciones estatales y señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum podría presentar una nueva propuesta cuando se logre el consenso.

Fue el pasado miércoles cuando la Cámara de Diputados registró la votación de 259 votos de Morena a favor de la reforma y 234 votos en contra por parte del PRI, PAN, MC, PRD, PT y PVEM, lo que provocó que la iniciativa fuera desechada al no alcanzar la mayoría calificada.

En entrevista con VANGUARDIA, Diego del Bosque afirmó que uno de los motivos por los que sospecha que los partidos no aportaron sus votos para lograr la mayoría calificada podría estar relacionado con el recorte presupuestal que contemplaba la propuesta.

“La gente también se queja de que se va mucho dinero en los partidos. Entiendo que los demás partidos no están de acuerdo con la propuesta porque, aunque afectaría a Morena, impactaría más a los partidos pequeños y quizá haya sido eso”, indicó.

Recordó que anteriormente ya se han presentado momentos legislativos en los que partidos que han sido aliados de Morena tampoco han respaldado algunas propuestas.

“Por ejemplo, cuando se propuso el tema de la eliminación del fuero constitucional, tampoco se logró la mayoría con los aliados. La verdad, creo que es extremo decirles traidores; han acompañado el grueso de las reformas, pero en esta ocasión es un error no haber acompañado a la presidenta. Pero que la gente decida, ellos son quienes tienen el poder del voto para castigar o beneficiar a los partidos”, dijo.

Señaló que, aunque la reforma fue rechazada, Morena espera que una nueva propuesta sea replanteada, ya que —dijo— existe entre la ciudadanía desconocimiento sobre el mecanismo de elección de los diputados plurinominales.

“Esta reforma iba en contra de cómo se decide la elección de los plurinominales, que son personas elegidas por dedazo, porque conocen al dirigente del partido, etcétera. Tenemos casos como Rubén Moreira, que tiene tres periodos seguidos siendo diputado plurinominal y que, que yo sepa, ya ni vive en Coahuila”, afirmó.

Por otro lado, manifestó que a nivel local continúa el consenso y que se mantiene firme la alianza que se firmó el pasado 30 de enero en Coahuila para que Morena y el PT compitan juntos en las elecciones del 7 de junio, cuando la entidad renovará su Congreso local.

“Costó trabajo la reconciliación y dejar atrás algunos conflictos que tuvimos con el PT. Esto que ocurre a nivel nacional no tendría por qué afectarnos a nivel local”, concluyó.