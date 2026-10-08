Apuesta Iglesia de Saltillo por la educación digital sobre la prohibición de dispositivos

El padre Juan Manuel Ledezma Ramírez, párroco del Sagrario de la Catedral de Saltillo, señaló que la sociedad ha adoptado la tecnología por mera práctica, dejando de lado la capacitación. “No nos hemos detenido a educarnos en la tecnología... la mayoría tenemos un dispositivo, no leemos instructivo, sino más bien empezamos porque es de práctica”, afirmó.

Ante el uso masivo e inevitable de dispositivos tecnológicos, la Iglesia Católica en Saltillo considera que la clave no está en restringir o prohibir los aparatos en los entornos educativos y religiosos, sino en formar a la comunidad para su correcto aprovechamiento.

El sacerdote explicó que desde la pandemia de COVID-19, las comunidades religiosas migraron diversos servicios hacia plataformas virtuales que llegaron para quedarse. Sin embargo, subrayó que “una vida religiosa no se entiende si tú no tienes a la propia comunidad viva y operante ahí”, por lo que la virtualidad debe complementar y no sustituir la convivencia.

Respecto a posibles restricciones del uso de celulares en espacios de catequesis o formación eclesial, el párroco descartó medidas drásticas dentro de su comunidad. “Creo que más que prohibirles, tendríamos nosotros que educarlos para un recto uso de ellos”, puntualizó.

Asimismo, la Catedral mantiene una alternativa de catequesis adaptada para menores con discapacidad, condición o neurodivergencia, tales como autismo o déficit de atención. El párroco instó a los padres a acercarse a principios de agosto, al inicio de cada ciclo escolar, para solicitar informes.

Para la atención de estos grupos, la diócesis ha capacitado a sus catequistas mediante cursos especializados. “Unos de ellos son maestros que han ido recibiendo esta capacitación; de hecho, la catequesis en la diócesis tuvo un curso para catequistas en esta condición”, explicó Ledezma Ramírez.

Al abordar el tema moral sobre la dependencia a las pantallas, el presbítero aclaró que estar conectado no constituye una falta religiosa por sí misma, sino el descuido de los deberes personales. “El uso excesivo, bueno, no es pecado, sino que evadimos nuestras responsabilidades... ahí está la reorientación de nuestra propia vida”, aseveró.

Por último, con relación a la tradición del Día de Muertos, el párroco informó sobre la apertura de la cripta ubicada debajo del altar principal de la Catedral. Detalló que el acceso a este espacio se realiza de forma habitual los días 5 de cada mes para elevar oraciones por los tres obispos cuyos restos descansan en el lugar.