Apuesta Ramos Arizpe por fortalecer su cuerpo policial para llegar a 220 elementos

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a través de su Secretaría del Ayuntamiento, informó que mantiene una convocatoria permanente para reclutar nuevos policías. El objetivo principal es cerrar la brecha actual y fortalecer la vigilancia en el municipio.

Alejandro González Farías, secretario del Ayuntamiento, explicó que iniciaron el año con 175 elementos. La meta establecida para brindar una cobertura óptima a la ciudadanía es alcanzar un total de 220 efectivos de seguridad pública.

“Haremos un esfuerzo importante para que este año el incremento sea notorio; la intención es acercarnos a los 200 elementos para, el año que entra, fijar la meta de tener 220”, afirmó el funcionario municipal.

González Farías destacó que el proceso de selección es riguroso, ya que todos los aspirantes deben superar los exámenes de control y confianza estatales. Este filtro asegura que solo los perfiles aptos se incorporen a la función pública.

“El tema de control de confianza es un filtro pesado. Algunos de ellos no pasan las pruebas, pero estaremos reforzando en cada una de las ferias del empleo tener un stand de seguridad pública”, detalló.

Además del recurso humano, el secretario resaltó que se ha mejorado el equipo táctico y vehicular. Recientemente se incorporaron ocho nuevas unidades y se mantiene la autonomía en el armamento, algo histórico para la ciudad.

“Por primera vez en la historia Ramos Arizpe cuenta con armamento propio, cosa que no lo teníamos; vimos un incremento importante en el tema de las unidades hace poco con 8 nuevas”, señaló González Farías.

FORTALECEN ALIANZAS

En el ámbito de protección civil, el secretario subrayó la estrecha relación con la ciudad hermana de Mercedes, Texas. Esta alianza ha permitido capacitar a bomberos locales en incidentes relacionados con vehículos eléctricos.

“Seguimos con mucha comunicación con la ciudad hermana de Mercedes; posiblemente haya una visita en próximos días para seguir reforzando el hermanamiento y aprovechar su infraestructura y capacitación”, concluyó.

Finalmente, las autoridades municipales confirmaron que se encuentran listos para los operativos de Semana Santa. El objetivo es mantener los indicadores de seguridad que posicionan a la región como una de las más seguras del país.