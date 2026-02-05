Ramos Arizpe fortalece al campo con apoyos alimentarios y nueva infraestructura social

Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Ramos Arizpe fortalece al campo con apoyos alimentarios y nueva infraestructura social
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó la entrega del programa Aves de Traspatio en el ejido Mesillas. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal llevó el programa Aves de Traspatio y supervisó obras de infraestructura deportiva y alumbrado LED en el ejido Mesillas

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, continúa consolidando acciones de impacto directo en las comunidades rurales del municipio mediante programas alimentarios y obras de infraestructura social que fortalecen el bienestar de las familias del campo.

En esta ocasión, los beneficios llegaron al ejido Mesillas, punto estratégico para localidades aledañas como San Rafael, Mesita de León, Fraustro, San Juan de Amargos, La Azufrosa y Noria de las Ánimas, donde el edil encabezó la entrega del programa Aves de Traspatio y realizó un recorrido de supervisión por diversas obras en ejecución.

APOYO ALIMENTARIO Y GENERACIÓN DE INGRESOS

Durante su visita, Tomás Gutiérrez Merino destacó que el desarrollo de las comunidades rurales es una prioridad para su administración, al combinar apoyos productivos con obra pública que transforme de fondo la calidad de vida de las familias.

$!Familias de diversas comunidades rurales se beneficiaron con apoyos alimentarios y productivos.
Familias de diversas comunidades rurales se beneficiaron con apoyos alimentarios y productivos. FOTO: CORTESÍA

“Las comunidades rurales de Ramos van pa’ delante y son una prioridad para este gobierno. Venimos con apoyos alimentarios como las aves de traspatio, pero también con obra pública que impacta directamente en su bienestar, como el complejo deportivo y la modernización del alumbrado”, expresó el alcalde.

El programa Aves de Traspatio permite a las familias fortalecer su alimentación y, al mismo tiempo, generar un ingreso adicional mediante la producción avícola a pequeña escala.

INFRAESTRUCTURA QUE TRANSFORMA COMUNIDADES

El complejo deportivo que se construye en el ejido Mesillas forma parte del programa municipal “Con obra tras obra Ramos se transforma” e incluye una cancha de usos múltiples, áreas verdes, palapa, zonas de recreación y esparcimiento, así como infraestructura urbana pensada para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y familias de la comunidad.

De manera complementaria, el alcalde supervisó la instalación y sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED, una acción orientada a mejorar la seguridad, la visibilidad nocturna y el entorno urbano de esta zona rural.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, detalló que el programa Aves de Traspatio contempla la entrega de 10 pollitas por familia, lo que representa un total de 2 mil pollitas vacunadas y desparasitadas, además de alimento y suplementos necesarios para su adecuado desarrollo.

$!El Gobierno Municipal supervisó la construcción del complejo deportivo y la instalación de luminarias LED en la zona.
El Gobierno Municipal supervisó la construcción del complejo deportivo y la instalación de luminarias LED en la zona. FOTO: CORTESÍA

A nombre de las y los beneficiarios, Román Morales Peña agradeció el respaldo del Gobierno Municipal y subrayó el impacto positivo de estas acciones. “Se nota el apoyo con las aves de traspatio y también con la obra pública. Todo esto ayuda mucho a las familias del campo”, expresó.

Con este tipo de programas y proyectos, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe refrenda su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades rurales, mediante políticas públicas que combinan seguridad alimentaria, infraestructura social y servicios que elevan la calidad de vida en el campo.

