Ramos Arizpe fortalece al campo con apoyos alimentarios y nueva infraestructura social

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, continúa consolidando acciones de impacto directo en las comunidades rurales del municipio mediante programas alimentarios y obras de infraestructura social que fortalecen el bienestar de las familias del campo. En esta ocasión, los beneficios llegaron al ejido Mesillas, punto estratégico para localidades aledañas como San Rafael, Mesita de León, Fraustro, San Juan de Amargos, La Azufrosa y Noria de las Ánimas, donde el edil encabezó la entrega del programa Aves de Traspatio y realizó un recorrido de supervisión por diversas obras en ejecución. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Alcalde de Ramos Arizpe la creación de mil empleos; intensificará la esterilización de mascotas APOYO ALIMENTARIO Y GENERACIÓN DE INGRESOS Durante su visita, Tomás Gutiérrez Merino destacó que el desarrollo de las comunidades rurales es una prioridad para su administración, al combinar apoyos productivos con obra pública que transforme de fondo la calidad de vida de las familias.

“Las comunidades rurales de Ramos van pa’ delante y son una prioridad para este gobierno. Venimos con apoyos alimentarios como las aves de traspatio, pero también con obra pública que impacta directamente en su bienestar, como el complejo deportivo y la modernización del alumbrado”, expresó el alcalde. El programa Aves de Traspatio permite a las familias fortalecer su alimentación y, al mismo tiempo, generar un ingreso adicional mediante la producción avícola a pequeña escala. INFRAESTRUCTURA QUE TRANSFORMA COMUNIDADES El complejo deportivo que se construye en el ejido Mesillas forma parte del programa municipal “Con obra tras obra Ramos se transforma” e incluye una cancha de usos múltiples, áreas verdes, palapa, zonas de recreación y esparcimiento, así como infraestructura urbana pensada para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y familias de la comunidad. TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe no baja la guardia y mantiene acciones permanentes de seguridad: Alcalde De manera complementaria, el alcalde supervisó la instalación y sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED, una acción orientada a mejorar la seguridad, la visibilidad nocturna y el entorno urbano de esta zona rural.

Por su parte, la directora de Desarrollo Rural, Marybell Georgina Marty Garza, detalló que el programa Aves de Traspatio contempla la entrega de 10 pollitas por familia, lo que representa un total de 2 mil pollitas vacunadas y desparasitadas, además de alimento y suplementos necesarios para su adecuado desarrollo.