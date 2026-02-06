Ramos Arizpe concreta cerca de 900 empleos tras Feria del Empleo; avanza colocación en un 50%

RAMOS ARIZPE, COAH.- El municipio de Ramos Arizpe logró concretar la contratación de aproximadamente 900 personas tras la reciente Feria del Empleo, lo que representa cerca del 50 por ciento de las vacantes ofertadas inicialmente, informó el titular de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo.

El funcionario destacó la alta participación ciudadana y la respuesta del sector empresarial durante el evento, en el que se pusieron a disposición más de 2 mil 500 vacantes y se registró una asistencia aproximada de 2 mil buscadores de empleo.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)

“Fue impresionante la cantidad de aceptación; la gente muy bien. Se ofertaron más de 2 mil 500 vacantes y había alrededor de 2 mil personas”, señaló Zertuche, al subrayar que el proceso de vinculación y formalización con las empresas ha avanzado de manera positiva en el arranque del año.

En relación con los recientes movimientos laborales derivados de ajustes en General Motors, el titular de Fomento Económico reconoció que el cierre de una línea de producción eléctrica implicó la pérdida de plazas; sin embargo, aseguró que la administración municipal mantiene una política activa de vinculación para reinsertar a las personas afectadas.

“Terminó la producción de la línea eléctrica y desgraciadamente se perdieron empleos, pero al final de cuentas estamos impulsando siempre el empleo; el Alcalde muy puntual con la gente para que vuelvan a tener trabajo”, afirmó.

Zertuche estimó que entre 800 y 900 personas ya lograron colocarse, aunque precisó que en las próximas semanas se dará a conocer la cifra exacta tras confirmar los datos con las empresas participantes.

Asimismo, enfatizó que la estrategia municipal se basa en la cercanía permanente con el sector privado para prevenir despidos y reducir la rotación laboral. “Estamos trabajando todas las semanas, todos los días, para que no haya despidos; obviamente es lo que queremos”, indicó.

De cara al próximo Mundial de futbol, el funcionario señaló que Ramos Arizpe se prepara para aprovechar el dinamismo económico regional. Destacó el fortalecimiento del aeropuerto con nuevos vuelos hacia Cancún y Guadalajara, así como la expectativa de mayor ocupación hotelera derivada de la afluencia de visitantes que arribarán a Monterrey y se desplazarán hacia municipios cercanos.

“Ocupación, hoteles... van a llegar muchos a Monterrey, pero claro que se viene para acá mucha gente”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Acuden miles a la Primera Feria de Empleo en Saltillo

A ello se suma la apertura de nuevas plazas comerciales en el bulevar Plan de Guadalupe y la llegada de restaurantes, lo que ampliará la oferta de servicios y generará nuevas oportunidades económicas.

El Gobierno Municipal prepara estrategias de promoción para incentivar el consumo local, incluyendo difusión de ofertas y promociones a través de plataformas oficiales. “Siempre pensando también en la economía de la ciudadanía”, explicó Zertuche.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Fomento Económico mantiene sus puertas abiertas para empresas y emprendedores que deseen promocionarse o recibir apoyo institucional. “Estamos abiertos para ayudarlos en lo que requieran. Con mucho gusto”, concluyó.