Apuesta Ramos Arizpe por la prevención del delito y coordinación de seguridad para proteger a jóvenes

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    Apuesta Ramos Arizpe por la prevención del delito y coordinación de seguridad para proteger a jóvenes
    Tomás Gutiérrez destacó la coordinación entre corporaciones de seguridad para combatir el narcomenudeo y prevenir conductas delictivas entre los jóvenes de Ramos Arizpe. REDES SOCIALES

Ramos Arizpe refuerza la coordinación con fuerzas estatales y federales para combatir las drogas, prevenir delitos y proteger a los jóvenes; también prevé intensificar los operativos viales rumbo a diciembre

RAMOS ARIZPE, COAH.- La administración municipal de Ramos Arizpe mantiene un esfuerzo coordinado con las fuerzas de seguridad estatales y federales, con el objetivo primordial de proteger a la juventud y encauzarla hacia un desarrollo integral, alejándola de las conductas delictivas.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó que este trabajo conjunto responde a la premisa de proteger integralmente al estado y asegurar un mejor futuro para las nuevas generaciones de la región.

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“Hay que cuidar a Coahuila, lo cuidamos todos, y no son nada más los edificios ni la tierra, sino también los jóvenes. Por eso nos apura que el destino de los jóvenes sea el camino adecuado y hay que ayudarlos a encauzarlos para que tengamos buenos jóvenes profesionistas del futuro y que sean buenos trabajadores, buenos ciudadanos”, declaró Gutiérrez Merino.

Para hacer frente a problemáticas como el consumo y tráfico de estupefacientes, el municipio implementa diversas estrategias operativas con el apoyo de instituciones de los distintos órdenes de gobierno.

“Estamos en conjunto con la Fiscalía, con el Ejército y con todos los mandos para que en Ramos Arizpe no haya drogas, o haya lo menos posible, porque es un tema a nivel mundial que ha crecido, pero queremos empezar a combatirlo”, externó el edil.

Asimismo, la infraestructura tecnológica y policial se ha fortalecido mediante la adquisición de patrullas, la entrega de uniformes y equipamiento, la instalación de casetas, la capacitación continua y el monitoreo constante a través del Centro de Cómputo y Comando (C2).

“Todo eso nos ha ayudado a controlar un poquito la ciudad y a tener más presencia de ellos”, aseguró el mandatario municipal.

El alcalde subrayó la efectividad del Mando Único y la comunicación inmediata entre corporaciones ante cualquier eventualidad, lo que, afirmó, ha permitido intervenir oportunamente para reducir la incidencia delictiva en el municipio.

“Con la participación que tenemos en conjunto y, sobre todo, la homologación que hay, porque siempre trabajamos de la mano, como les dije, yo le hablé al fiscal inmediatamente y nos dijo: ‘Vamos para allá’. Así le hablamos nosotros, inmediatamente, a la Policía Estatal; nos ayudan a detectar y a no tener tantos delitos”, sostuvo.

Finalmente, en materia de vialidad y prevención de accidentes, la autoridad municipal mantendrá una vigilancia estricta para detectar a conductores bajo los efectos del alcohol y evitar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, prevé incrementar los dispositivos de control operativo rumbo al periodo decembrino.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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