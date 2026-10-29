Emiten alerta preventiva en Piedras Negras por riesgo de precipitaciones y tormentas durante la madrugada

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    Emiten alerta preventiva en Piedras Negras por riesgo de precipitaciones y tormentas durante la madrugada
    Las autoridades recomendaron conducir con precaución, resguardar objetos en exteriores y evitar cruzar calles o arroyos con corrientes de agua. REDES SOCIALES

Protección Civil advirtió sobre posibles lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento en Piedras Negras durante la madrugada; pidió extremar precauciones y evitar zonas inundadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un aviso preventivo fue emitido por las autoridades locales ante el pronóstico de precipitaciones atmosféricas y la posible formación de tormentas durante la madrugada de este jueves 29 de octubre de 2026. El reporte técnico, sustentado en las observaciones del modelo meteorológico NAM-3 km (RadarSim), alerta sobre el desarrollo de núcleos de lluvia que podrían registrarse en la franja fronteriza de Coahuila y sus municipios aledaños.

Según el análisis del modelo meteorológico, la actividad pluvial iniciará sus primeros desarrollos a escala regional a partir de la 1:00 a. m. En el caso concreto de Piedras Negras, la ventana crítica de atención se prevé a partir de las 2:00 a. m. en adelante.

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Las autoridades precisaron que la presencia efectiva y severidad de los episodios pluviales en la mancha urbana dependerán de la evolución, intensidad y trayectoria de los núcleos de tormenta en las próximas horas. En consecuencia, los tiempos estipulados permanecen en carácter tentativo y con posibilidad de ajustes a medida que avance el sistema meteorológico.

CONDICIONES PREVISTAS

El pronóstico del modelo de alta resolución contempla un panorama meteorológico variable para la zona norte del estado, con la posibilidad de registrarse los siguientes fenómenos:

Lluvias de intensidad variable: Precipitaciones de ligeras a fuertes distribuidas de forma irregular sobre la zona.

Actividad eléctrica: Posible presencia de descargas atmosféricas asociadas a los núcleos de tormenta.

Ráfagas de viento: Rachas de viento que podrían desplazar objetos ligeros.

Acumulación de agua: Riesgo de encharcamientos o pequeñas acumulaciones pluviales en partes bajas.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Ante este escenario, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras mantendrá un protocolo de monitoreo constante de la atmósfera, haciendo un llamado a la ciudadanía a seguir las medidas preventivas habituales:

Evitar el cruce de vialidades de riesgo: No intentar atravesar calles, arroyos o pasos a desnivel que presenten corrientes de agua o inundaciones.

Asegurar objetos en exteriores: Fijar o resguardar elementos volátiles en patios y azoteas que puedan ser proyectados por las ráfagas de viento.

Conducir con precaución extrema: Reducir la velocidad y encender luces intermitentes si es necesario transitar bajo la lluvia.

Resguardo ante tormentas: Evitar permanecer en espacios abiertos o bajo árboles e instalaciones metálicas durante la presencia de actividad eléctrica.

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Acatar indicaciones oficiales: Atender las instrucciones de los cuerpos de rescate y seguridad pública.

Para cualquier eventualidad o caso de emergencia, se recuerda a la población que la línea 911 se encuentra disponible de manera permanente. Asimismo, se sugiere mantenerse informado únicamente a través de los canales e informes oficiales emitidos por las dependencias municipales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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