Apuesta Secretaría de Educación a la mediación ante cierres de planteles por conflictos internos en Coahuila

La Secretaría de Educación de Coahuila mantiene una postura de mediación frente a los recientes casos donde padres de familia han tomado planteles escolares debido a desacuerdos administrativos o financieros.

Hugo Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica, reconoció que se han presentado situaciones que escapan al control pedagógico, derivando en conflictos internos entre las mesas directivas y los padres. “Son situaciones que los padres de familia a veces viven. Lo que nosotros tratamos siempre es de mediar la situación, de buscar que no se suspenda el servicio educativo”, explicó Lozano.

El funcionario enfatizó que la prioridad absoluta para la dependencia es garantizar que las niñas, niños y adolescentes no pierdan días de clase debido a problemas relacionados con el manejo de dinero. “Hasta ahorita hemos tratado de dialogarlo, que se pongan de acuerdo y que sigan los procesos que son necesarios en cuanto a la aclaración de algunos temas de recursos”, detalló el subsecretario.

Asimismo, aclaró que estos conflictos suelen ser externos a la labor docente: “No es directamente con una situación de nuestras maestras”, precisó, deslindando al personal académico de las irregularidades financieras.

En los casos donde las diferencias no pueden resolverse mediante el diálogo escolar, la Secretaría orienta a los afectados para que acudan a las instancias correspondientes para interponer denuncias formales. “Algunas veces el tema es jurídico, lo que ya está fuera de la mediación escolar. Todos buscamos siempre facilitar, pero sobre todo que estas problemáticas se atiendan en donde debe ser”, concluyó el funcionario.