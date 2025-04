Aranceles podrían golpear a Coahuila en tres frentes: economía, empleo y labor social

El presidente de la Fundación del Empresariado Coahuilense, Juan Carlos López Villarreal, advirtió que un arancel del 25% pondría en riesgo al motor exportador del estado y afectaría desde los empleos hasta el financiamiento de las organizaciones civiles. Confía en que la situación se limite a una desaceleración económica y no derive en una recesión.

TE PUEDE INTERESAR: Tercer Gran Sorteo del Predial en Saltillo ya es este miércoles

Ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles de hasta un 25 por ciento a productos mexicanos, el presidente de la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), Juan Carlos López Villarreal, alertó que Coahuila enfrentaría un golpe triple: a su economía, al empleo y a la labor social de las organizaciones civiles.

Aunque todavía no hay una definición clara sobre el rumbo que tomará la política comercial del país vecino, López Villarreal reconoció que “ya todas las casas de estudio económico han bajado las perspectivas de crecimiento”. No obstante, dijo confiar en que, al menos, se trate solo de una desaceleración y no de una recesión.

“Esperemos que el gobierno y el sector privado puedan contrarrestar parte de esto. Vamos a confiar en que se haga un buen trabajo”, expresó. Agregó que la esperanza está puesta en una renegociación pronta del tratado comercial para seguir sosteniendo el motor exportador de México.

Y es que Coahuila es el tercer estado exportador del país y el segundo productor de vehículos a nivel nacional, por lo que cualquier medida arancelaria tendría consecuencias inmediatas. “Si se pone un arancel del 25%, definitivamente habría un impacto al empleo”, advirtió.

En cuanto a las acciones para mitigar el golpe económico, consideró que hay poco margen. “Puedes hacer algunas acciones de corto plazo, como inventarios, pero es difícil saber exactamente cuáles van a ser las consecuencias. Los escenarios son sumamente variables”, sostuvo.

López Villarreal también abordó cómo esta situación podría afectar a las organizaciones de la sociedad civil, que actualmente reciben recursos tanto de empresas como del Impuesto Sobre Nómina (ISN). “El problema es que todas estas organizaciones se fondean de aportaciones de empresarios. Si baja el empleo, bajan los recursos”, explicó.

En ese contexto, destacó los avances de la Fundación del Empresariado Coahuilense, la cual opera con una alianza entre el sector privado y el gobierno estatal. De los recursos del ISN, se destina el 20 por ciento del 10 por ciento recaudado a proyectos sociales. Gracias a ello, de entre las acciones realizadas dijo, se entregaron 20 camiones escolares, y en su primera convocatoria se distribuyeron 33 millones de pesos entre organizaciones civiles.

Esa inversión se orientó principalmente a cuatro áreas: salud, educación, medio ambiente y participación ciudadana. “Es algo que nunca se había hecho”, afirmó. Señaló que los apoyos en salud se han dirigido a personas con problemas de movilidad o salud mental, mientras que en educación se atiende a niñas, niños y adolescentes en riesgo de deserción escolar o con barreras socioemocionales.

Como parte de su plan de fortalecimiento, la Fundación también impulsa la creación de una instancia especializada para profesionalizar a las OSC’s en todo Coahuila. “Nosotros estamos apoyando a través de esa fortalecedora a todas las organizaciones del estado”, explicó.

Por último y en un tema es distinto, López Villarreal habló sobre la construcción del nuevo Hospital Regional en Saltillo, la cual consideró urgente. “Saltillo y la región sureste han crecido de una manera importante y hemos mantenido la misma infraestructura hospitalaria desde que yo me acuerdo. Es muy, muy necesario”, dijo. Confió en que el proyecto se concrete en tiempo y forma, y reiteró que su impacto sería de gran beneficio para la región.