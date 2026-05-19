Robo de celular desata fuerte movilización policial en Parras

Este martes, cerca de las 12:20 horas, se registró una intensa movilización de elementos policiales tras un reporte de robo difundido a través de grupos de WhatsApp, en el que se alertaba sobre un presunto asalto en el domicilio marcado con el número 2 de la calle Atotonilco, en Parras.

Al llegar al lugar, las autoridades entrevistaron a los afectados y a vecinos del sector, confirmando que el hecho correspondía al robo de un teléfono celular. Testigos proporcionaron detalles sobre la persona presuntamente involucrada, por lo que de inmediato se inició un recorrido y una búsqueda minuciosa en la zona para tratar de localizar y detener al responsable.