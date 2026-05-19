Robo de celular desata fuerte movilización policial en Parras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Robo de celular desata fuerte movilización policial en Parras
    El incidente fue reportado inicialmente a través de grupos de WhatsApp, donde se alertó sobre un presunto asalto, situación que movilizó a las corporaciones de seguridad hasta el lugar de los hechos. PEDRO PESINA

Pese al operativo de búsqueda realizado por elementos policiales en calles y accesos cercanos, no fue posible localizar al presunto responsable del robo

Este martes, cerca de las 12:20 horas, se registró una intensa movilización de elementos policiales tras un reporte de robo difundido a través de grupos de WhatsApp, en el que se alertaba sobre un presunto asalto en el domicilio marcado con el número 2 de la calle Atotonilco, en Parras.

Al llegar al lugar, las autoridades entrevistaron a los afectados y a vecinos del sector, confirmando que el hecho correspondía al robo de un teléfono celular. Testigos proporcionaron detalles sobre la persona presuntamente involucrada, por lo que de inmediato se inició un recorrido y una búsqueda minuciosa en la zona para tratar de localizar y detener al responsable.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-convulsiona-cae-sobre-avenida-y-se-golpea-el-rostro-KM20796419

Sin embargo, tras revisar calles, accesos y puntos cercanos, los elementos no lograron ubicar al presunto ladrón, quien habría huido del lugar poco después de cometer el robo.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido, elaboraron el reporte correspondiente y exhortaron a los vecinos a mantenerse alerta, así como a proporcionar cualquier información adicional que pueda contribuir a la identificación y localización de la persona señalada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Robos
Seguridad

Localizaciones


Parras de la Fuente

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, en problemas

Sheinbaum, en problemas
true

Inzunza, el rey de Sinaloa
true

POLITICÓN: Morenistas laguneros alistan desbandada al PRI ante nepotismo
Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo, recalcó lo positivo de las mayores ventas por el uso de las utilidades de la clase trabajadora.

Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo reportan mayor actividad por depósito de utilidades
Entre las características proporcionadas para su identificación se encuentran una estatura aproximada de 1.62 metros, peso de 70 kilogramos y cabello mediano color castaño oscuro, además de la ropa que vestía al momento de desaparecer.

Buscan a adolescente desaparecido en Saltillo; fue visto por última vez en Topo Chico
Un árbol de gran tamaño permanece sobre el techo de dos aulas después de caer durante el fin de semana, provocando daños materiales y aumentando la preocupación de la comunidad educativa por la seguridad de los estudiantes.

Saltillo: cierran primaria Manuel Acuña ante falta de atención a riesgos en el plantel
Donald Trump y Xi Jinping durante el cierre de su cumbre del viernes en Pekín, un encuentro que analistas consideran que ha servido para “educar” al presidente estadounidense sobre la cuestión de Taiwán.

La táctica de Trump sobre Taiwán ya es un regalo para China
El paisaje de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 11 de marzo de 2026, con el Burj Khalifa en el centro.

¿Cómo la guerra con Irán pone a prueba la economía de Emiratos y su imagen de refugio en Medio Oriente?