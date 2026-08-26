Arde vivienda abandonada en Allende; se suma a incendios recientes en el municipio

ALLENDE, COAH.- Una vivienda abandonada ubicada en el cruce de las calles Galeana y Flores Magón se incendió la noche del martes, apenas dos días después de que elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende atendieran otro siniestro en la misma zona. El reporte más reciente se recibió alrededor de las 20:01 horas del 25 de agosto. De acuerdo con información difundida sobre el incidente, las llamas se concentraron principalmente en el techo y alcanzaron basura acumulada en el interior de la propiedad.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende acudieron al sitio para sofocar el fuego y posteriormente realizaron labores de enfriamiento, con el objetivo de evitar que las llamas se reactivaran. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones en propiedades cercanas. Algunas publicaciones señalaron que el incendio habría sido provocado por personas desconocidas; sin embargo, no se informó sobre una determinación oficial respecto del origen del fuego. CUATRO INCENDIOS EN SEIS DÍAS Los hechos forman parte de una serie de incendios registrados recientemente en el municipio. El jueves 20 de agosto, elementos de emergencia atendieron otro siniestro en una vivienda abandonada de la calle Cuauhtémoc, entre Morelos y Ocampo, también en la zona centro. El inmueble contenía basura y diversos objetos en desuso. El fuego fue reportado alrededor de las 22:00 horas y fue controlado por personal de Protección Civil y Bomberos, sin que se informara de personas lesionadas.

Un día después, el viernes 21 de agosto, dos vehículos se incendiaron en un domicilio de la colonia Manantiales, sobre la calle Río Nilo. Las llamas alcanzaron un Chevrolet Impala y un Ford Fusion que se encontraban estacionados bajo una estructura utilizada como cochera. De acuerdo con la información difundida sobre ese incidente, el propietario se encontraba fuera de la ciudad al momento de los hechos y las causas del incendio quedaron por determinar. Con el nuevo siniestro registrado el martes, suman cuatro incendios reportados en Allende entre el 20 y el 25 de agosto. Dos de ellos ocurrieron en el mismo inmueble abandonado de la calle Galeana, mientras que otro afectó una segunda vivienda en desuso y uno más dañó dos vehículos.

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