Arde vivienda abandonada en Allende; se suma a incendios recientes en el municipio

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Coahuila
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    Arde vivienda abandonada en Allende; se suma a incendios recientes en el municipio
    La vivienda volvió a incendiarse apenas dos días después de que cuerpos de emergencia atendieran otro siniestro en el mismo lugar. REDES SOCIALES

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia; durante agosto se han reportado otros casos en inmuebles deshabitados en el mismo municipio

ALLENDE, COAH.- Una vivienda abandonada ubicada en el cruce de las calles Galeana y Flores Magón se incendió la noche del martes, apenas dos días después de que elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende atendieran otro siniestro en la misma zona.

El reporte más reciente se recibió alrededor de las 20:01 horas del 25 de agosto. De acuerdo con información difundida sobre el incidente, las llamas se concentraron principalmente en el techo y alcanzaron basura acumulada en el interior de la propiedad.

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Elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende acudieron al sitio para sofocar el fuego y posteriormente realizaron labores de enfriamiento, con el objetivo de evitar que las llamas se reactivaran.

No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones en propiedades cercanas. Algunas publicaciones señalaron que el incendio habría sido provocado por personas desconocidas; sin embargo, no se informó sobre una determinación oficial respecto del origen del fuego.

CUATRO INCENDIOS EN SEIS DÍAS

Los hechos forman parte de una serie de incendios registrados recientemente en el municipio. El jueves 20 de agosto, elementos de emergencia atendieron otro siniestro en una vivienda abandonada de la calle Cuauhtémoc, entre Morelos y Ocampo, también en la zona centro.

El inmueble contenía basura y diversos objetos en desuso. El fuego fue reportado alrededor de las 22:00 horas y fue controlado por personal de Protección Civil y Bomberos, sin que se informara de personas lesionadas.

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Las llamas alcanzaron principalmente el techo y basura acumulada en el interior del inmueble ubicado en Galeana y Flores Magón. REDES SOCIALES

Un día después, el viernes 21 de agosto, dos vehículos se incendiaron en un domicilio de la colonia Manantiales, sobre la calle Río Nilo. Las llamas alcanzaron un Chevrolet Impala y un Ford Fusion que se encontraban estacionados bajo una estructura utilizada como cochera.

De acuerdo con la información difundida sobre ese incidente, el propietario se encontraba fuera de la ciudad al momento de los hechos y las causas del incendio quedaron por determinar.

Con el nuevo siniestro registrado el martes, suman cuatro incendios reportados en Allende entre el 20 y el 25 de agosto. Dos de ellos ocurrieron en el mismo inmueble abandonado de la calle Galeana, mientras que otro afectó una segunda vivienda en desuso y uno más dañó dos vehículos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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