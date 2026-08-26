¡Prepárate, Coahuila! Se acerca la temporada de frentes fríos; iniciaría a mediados de septiembre

La temporada de frentes fríos 2026-2027 se aproxima y Coahuila figura entre los estados del norte del país que podrían registrar sus primeros efectos a partir de mediados de septiembre, cuando comenzaría de manera gradual el periodo de sistemas frontales que se prolongará hasta mediados de mayo del próximo año. De acuerdo con la perspectiva meteorológica difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los primeros sistemas suelen ingresar por el norte y noroeste de México, por lo que Coahuila, Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Durango, Sonora, Zacatecas y San Luis Potosí se encuentran entre las entidades que podrían recibir sus efectos durante las primeras etapas de la temporada.

La llegada de estos sistemas representará un cambio progresivo en las condiciones meteorológicas, aunque el calor todavía dominará durante los próximos días. El pronóstico emitido este 26 de agosto señala que prevalecerán temperaturas elevadas en buena parte del territorio nacional y que Coahuila todavía podría registrar máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en algunas zonas. Incluso, el estado se encuentra entre las entidades del norte bajo condiciones asociadas con una onda de calor, junto con Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. COAHUILA, ENTRE CALOR Y LOS PRIMEROS FRENTES FRÍOS Aunque el inicio de la temporada se contempla para septiembre, esto no significa que las temperaturas descenderán de manera inmediata o generalizada. Durante la transición entre el verano y el otoño pueden presentarse periodos de calor intenso, lluvias y posteriormente incursiones de aire frío. Los frentes fríos son sistemas atmosféricos que se forman cuando una masa de aire frío avanza y desplaza a otra más cálida. Este proceso puede generar descensos de temperatura, cambios en la dirección o intensidad del viento y precipitaciones, dependiendo de las condiciones atmosféricas que acompañen al sistema. En las zonas serranas y regiones donde normalmente se registran temperaturas más bajas, algunos de estos eventos también pueden favorecer la presencia de heladas e incluso nevadas, aunque su ocurrencia dependerá de las condiciones particulares de cada frente. Por ello, no todos los sistemas tendrán la misma intensidad ni provocarán los mismos efectos en Coahuila. Algunos podrían generar únicamente un descenso moderado de las temperaturas, mientras que otros podrían combinar viento, lluvia y cambios más marcados en el ambiente.

EL NIÑO PODRÍA FAVORECER MAYOR INESTABILIDAD Los modelos de previsión para la segunda mitad de 2026 contemplan un fortalecimiento de condiciones asociadas con El Niño en el Pacífico, escenario que históricamente puede relacionarse con una mayor interacción entre frentes fríos y sistemas de baja presión sobre el norte de México. Esta configuración atmosférica podría incrementar la inestabilidad y favorecer cambios importantes en el tiempo, particularmente durante los meses en que los sistemas frontales comiencen a ganar presencia. Para Coahuila, la combinación de masas de aire frío con otros sistemas meteorológicos será un factor importante para determinar la intensidad de las lluvias y los descensos de temperatura que se presenten durante el otoño y el invierno.

LLUVIAS PODRÍAN ACOMPAÑAR EL CAMBIO DE TEMPORADA Otro elemento que podría influir en las condiciones de Coahuila será la interacción entre los primeros sistemas fríos y la actividad de la temporada de ciclones tropicales. Septiembre representa tradicionalmente uno de los periodos de mayor actividad de huracanes tanto en el Golfo de México como en el océano Pacífico. Los remanentes de estos sistemas pueden desplazarse hacia el interior del país y encontrarse con masas de aire más frío provenientes del norte. Cuando ambas condiciones coinciden, pueden generarse periodos de mayor nubosidad y precipitaciones, incluso en entidades del norte como Coahuila. Por ahora, el SMN mantiene el llamado a seguir los pronósticos meteorológicos conforme avance la transición hacia el otoño, debido a que la evolución de cada sistema será determinante para conocer sus efectos específicos en el estado. La temporada 2026-2027 está prevista para comenzar a mediados de septiembre y concluir hacia mediados de mayo, por lo que Coahuila entrará en los próximos meses en un periodo marcado por una mayor variabilidad meteorológica, con posibles contrastes entre episodios de calor, lluvias, viento y descensos de temperatura.