Aretaga: roban otro letrero en El Llano de Zapalinamé; propietarios denuncian sabotaje

Propietarios de El Llano de Zapalinamé denunciaron el retiro del letrero que autoridades de Arteaga colocaron el pasado martes en este predio para alertar sobre la venta ilegal de terrenos. Declararon que ayer por la tarde, mientras circulaban por el lugar para visitar sus lotes, descubrieron la estructura del anuncio sin la lona preventiva.

“Ya se lo robaron estas ratas de los Martínez Amezcua, y se lo roban con la finalidad de seguir estafando a la gente”, señaló uno de los afectados. Ayer, VANGUARDIA publicó que desde hace casi un mes la Dirección de Desarrollo Urbano de Arteaga ha venido colocando una serie de letreros con la intención de conminar a la ciudadanía a no comprar problemas en este predio. Como lo documentó Semanario en su momento, El Llano de Zapalinamé se ha mantenido secuestrado a lo largo de más de 10 años por la Unión de Colonos Tierra y Libertad, encabezada por el arquitecto Óscar Gerardo Martínez Amezcua, aun cuando se ha demostrado que el predio tiene dueños legítimos.

En la entrevista que Marcelo Dávila, titular de la Dirección, concedió a Vanguardia, detalló que algunos de los letreros colocados habían sido retirados indebidamente por manos anónimas y advirtió que, de dar con los responsables, estos podrían hacerse acreedores a una sanción económica e incluso a una pena de cárcel. Este sería el tercer letrero robado en casi un mes, presuntamente por miembros de la mencionada Unión, sobre quienes hasta hoy sigue sin aplicarse la ley. “Vamos a ver quién se cansa primero, si la autoridad o los Martínez Amezcua, o a ver quién puede más, si los Martínez Amezcua o la autoridad”, subrayó el quejoso.

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