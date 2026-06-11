Aretaga: roban otro letrero en El Llano de Zapalinamé; propietarios denuncian sabotaje

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Coahuila
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    Aretaga: roban otro letrero en El Llano de Zapalinamé; propietarios denuncian sabotaje
    La Dirección de Desarrollo Urbano de Arteaga advirtió previamente que quienes sean sorprendidos retirando la señalética oficial podrían enfrentar sanciones económicas e incluso consecuencias penales. CORTESÍA

Autoridades municipales habían advertido que retirar los letreros colocados en la zona podría derivar en sanciones administrativas y procesos legales contra los responsables

Propietarios de El Llano de Zapalinamé denunciaron el retiro del letrero que autoridades de Arteaga colocaron el pasado martes en este predio para alertar sobre la venta ilegal de terrenos.

Declararon que ayer por la tarde, mientras circulaban por el lugar para visitar sus lotes, descubrieron la estructura del anuncio sin la lona preventiva.

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$!De acuerdo con los denunciantes, este sería el tercer letrero sustraído en menos de un mes, pese a los llamados realizados por autoridades municipales para evitar que más personas sean víctimas de posibles fraudes inmobiliarios.
De acuerdo con los denunciantes, este sería el tercer letrero sustraído en menos de un mes, pese a los llamados realizados por autoridades municipales para evitar que más personas sean víctimas de posibles fraudes inmobiliarios. CORTESÍA

“Ya se lo robaron estas ratas de los Martínez Amezcua, y se lo roban con la finalidad de seguir estafando a la gente”, señaló uno de los afectados.

Ayer, VANGUARDIA publicó que desde hace casi un mes la Dirección de Desarrollo Urbano de Arteaga ha venido colocando una serie de letreros con la intención de conminar a la ciudadanía a no comprar problemas en este predio.

Como lo documentó Semanario en su momento, El Llano de Zapalinamé se ha mantenido secuestrado a lo largo de más de 10 años por la Unión de Colonos Tierra y Libertad, encabezada por el arquitecto Óscar Gerardo Martínez Amezcua, aun cuando se ha demostrado que el predio tiene dueños legítimos.

$!El conflicto por la posesión y comercialización de terrenos en El Llano de Zapalinamé se ha prolongado durante años, mientras propietarios legítimos exigen la intervención de las autoridades para frenar nuevas afectaciones.
El conflicto por la posesión y comercialización de terrenos en El Llano de Zapalinamé se ha prolongado durante años, mientras propietarios legítimos exigen la intervención de las autoridades para frenar nuevas afectaciones. CORTESÍA

En la entrevista que Marcelo Dávila, titular de la Dirección, concedió a Vanguardia, detalló que algunos de los letreros colocados habían sido retirados indebidamente por manos anónimas y advirtió que, de dar con los responsables, estos podrían hacerse acreedores a una sanción económica e incluso a una pena de cárcel.

Este sería el tercer letrero robado en casi un mes, presuntamente por miembros de la mencionada Unión, sobre quienes hasta hoy sigue sin aplicarse la ley.

“Vamos a ver quién se cansa primero, si la autoridad o los Martínez Amezcua, o a ver quién puede más, si los Martínez Amezcua o la autoridad”, subrayó el quejoso.

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Jesús Peña

Jesús Peña

Reportero del Semanario Vanguardia. Ha incursionado en el género del reportaje, la crónica y el perfil, en el abordaje de distintos temas, sobre todo con un enfoque social. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila

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