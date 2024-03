Arman ya en GM Ramos Arizpe la SUV Prologue EV, la primera unidad en alianza con Honda

Con el inicio de la producción de la Honda Prologue EV, de la que salieron ya 4 mil unidades, la planta General Motors Ramos Arizpe arma ya tres modelos eléctricos y este mismo año llegará a cuatro, con el nuevo Acura ZDX EV, también de Honda.

Aunque VANGUARDIA pidió a GM de México si podía confirmar esta información, declinó emitir comentario alguno y solo dijo que Honda era quien podía dar datos al respecto.

Jessica Fini, responsable de Product, Sales and Dealer Communications de American Honda Motor Co., Inc., reveló que la producción de la SUV totalmente eléctrica Prologue comenzó a principios de este año y llegará a los concesionarios de Estados Unidos en las próximas semanas.

Indicó que es una práctica comercial normal construir vehículos durante varias semanas o más para tener un suministro sólido, que incluye todos los modelos y colores, disponibles para la venta, así como para tener en cuenta la logística de transporte y nuestros propios controles adicionales de calidad.

Así, el complejo regional de GM estaría muy cerca de quitarle el puesto a Ford como el mayor productor de vehículos eléctricos en el país, pues en febrero dio la sorpresa de registrar la producción de las primeras 4 mil 63 unidades de la SUV Honda Prologue EV, la primera camioneta totalmente eléctrica de Honda, que es producida en alianza con General Motors.

Se estima que la producción del Honda Prologue en Ramos Arizpe supere las 40 mil unidades al cierre del 2024.

Además, la armadora localizada en Coahuila dará otra sorpresa en 2024, pues la producción del nuevo Acura ZDX EV está por iniciar en Ramos Arizpe. Este modelo será el segundo y último hecho en asociación entre Honda y GM, pues los fabricantes decidieron en octubre de 2023 cancelar sus planes para desarrollar más vehículos eléctricos juntos.

El ZDX eléctrico tendrá dos versiones, una con motor eléctrico y tracción trasera (A-Spec), y otra con tracción en las cuatro ruedas y dos motores eléctricos (S-Spec). Se espera que tenga un rango de entre 460 y 520 kilómetros por carga con una batería Ultium de 102 kWh. Su producción será limitada y menor en número que la del Honda Prologue.

La planta GM Ramos Arizpe suma ahora tres vehículos eléctricos en producción, con lo que se convierte en protagonista de la electromovilidad en México durante el 2024.