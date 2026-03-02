Arranca colecta 2026 de la Cruz Roja en Coahuila; entregan ambulancias y apoyos a delegaciones

Con la entrega simbólica de cinco ambulancias y recursos que, junto con las unidades, suman casi 55 millones de pesos, este lunes 2 de marzo arrancó en Palacio de Gobierno la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana en Coahuila. Durante el evento, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró el respaldo estatal a la institución y vinculó el trabajo coordinado en materia de seguridad y salud. “En estos dos meses que llevamos trabajados hemos disminuido un 18% los indicadores a comparación del año pasado, que fue el mejor año en los indicadores de seguridad en los últimos 30 años”, dijo. TE PUEDE INTERESAR: Subasta desierta de AHMSA es ‘más tiempo perdido’ para trabajadores de Coahuila: Manolo Jiménez

Indicó que en 2025 el Gobierno del Estado destinó casi 40 millones de pesos a la Cruz Roja y que, sumados a las ambulancias entregadas, el apoyo asciende a casi 55 millones. “Es una cifra histórica por parte del Gobierno del Estado. Cuentan con nosotros al 100%”, expresó. Se entregaron cheques a las delegaciones de Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Múzquiz, Monclova, Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Parras de la Fuente y Saltillo, correspondientes a la recaudación por control vehicular de enero a diciembre de 2025. También se realizó la entrega simbólica de cinco ambulancias a los municipios de Matamoros, Piedras Negras, Múzquiz, Sabinas y Francisco I. Madero.

El delegado estatal de la Cruz Roja en Coahuila, Raúl Gerardo Salinas Valdés, destacó que la institución cumple 116 años de operación en el país y precisó que en la entidad se realizan cuatro de cada diez servicios de ambulancia. “De cada 10 servicios de ambulancia a nivel nacional, 2.5 son realizados por nuestra institución. En Coahuila estamos sobre el 40%, es decir, de cada 10 servicios, cuatro son prestados por la Cruz Roja”, indicó. Comentó que la institución cuenta con 58 ambulancias activas, 10 camiones de rescate, un banco de sangre, dos hospitales, 11 delegaciones locales y dos bases, apoyadas por más de 1,605 colaboradores.

Añadió que en lo que va del año han atendido aproximadamente a 1,500 o 1,600 personas repatriadas en el módulo instalado en Ciudad Acuña. Mientras que, en Piedras Negras, se trabaja en la renovación del área de tomografía. Por su parte, el secretario de Finanzas, Antonio Gutiérrez Rodríguez, señaló que el Gobierno del Estado continuará destinando la tarifa cobrada en los derechos de control vehicular, así como las aportaciones voluntarias de las y los trabajadores estatales.

Asimismo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, llamó a la ciudadanía a participar en la colecta anual, que este año se realiza bajo el lema “Esto que ves, lo hacemos juntos”. “La colecta anual es una invitación a tomar conciencia y a una responsabilidad compartida”, señaló. Al cerrar el evento, el gobernador reiteró el compromiso estatal con la institución. “Reiteramos nuestro compromiso con el tema de salud y con la Cruz Roja”, concluyó.

