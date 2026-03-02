Subasta desierta de AHMSA es ‘más tiempo perdido’ para trabajadores de Coahuila: Manolo Jiménez

Monclova
/ 2 marzo 2026
    Subasta desierta de AHMSA es ‘más tiempo perdido’ para trabajadores de Coahuila: Manolo Jiménez
    Manolo Jiménez señaló que la subasta desierta de AHMSA retrasa la solución financiera y el pago a miles de trabajadores. ARCHIVO
Lidiet Mexicano
por Lidiet Mexicano

El Gobernador de Coahuila afirmó que esta situación prolonga la incertidumbre, y urgió al Gobierno Federal y al Poder Judicial a garantizar el pago a los extrabajadores afectados

MONCLOVA, COAH.- Luego de que se declarara desierta la tan esperada subasta de la empresa Altos Hornos de México, el gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, manifestó que esta situación solo representa más tiempo perdido para la solución del proceso de la acerera y destacó que el Gobierno Federal y el Poder Judicial deben actuar con mayor determinación para garantizar el pago a los miles de trabajadores que resultaron afectados por la quiebra de la siderúrgica.

En entrevista, el mandatario estatal señaló que hasta la semana anterior existía la expectativa de que el proceso concluyera con la designación de un comprador de la empresa, lo que permitiría avanzar hacia la reactivación de la compañía y el cumplimiento de los adeudos laborales.

TE PUEDE INTERESAR: Designa Congreso de Coahuila a magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje

No obstante, al declararse desierta la subasta, se prolonga nuevamente la incertidumbre para cientos de familias de las regiones Centro y Carbonífera.

“Yo pensé que se iba a concluir la subasta, pero al declararse desierta es más tiempo perdido. Aquí se tiene que actuar con más determinación, porque es muy importante cubrirles lo que les corresponde a los trabajadores”, refirió al señalar al Gobierno Federal y al Poder Judicial.

Jiménez Salinas enfatizó que, si bien el proceso legal sigue su curso y podría abrirse una nueva “licitación”, el tema debe atenderse como prioridad, especialmente en el aspecto financiero, para que pueda asignarse una empresa que reactive operaciones y permita saldar los compromisos pendientes.

Indicó que la quiebra de AHMSA golpeó con fuerza a la Región Centro y a la Región Carbonífera, no solo en términos de empleo, sino también en la actividad comercial, el consumo local y la estabilidad de múltiples proveedores. En ese sentido, subrayó que el impacto ha sido profundo y que la solución no puede seguir postergándose.

“Es más tiempo perdido”, expresó, al insistir en que la prioridad debe ser cubrir lo que por derecho corresponde a los trabajadores, quienes han atravesado un periodo prolongado de incertidumbre, desesperación y esperanzas mermadas.

El gobernador consideró que las instancias responsables del proceso, tanto del ámbito federal como judicial, deben acelerar las definiciones para dar claridad a los trabajadores y a sus familias. Señaló que, aunque los procedimientos legales tienen sus tiempos, la dimensión social y económica del caso exige firmeza y voluntad para destrabar lo que aún está pendiente.

Destacó que, si bien el proceso legal sigue su curso y podría abrirse una nueva licitación tras declararse desierta la subasta, el tema debe atenderse como prioridad número uno, particularmente en el aspecto financiero, para que pueda concretarse la asignación de una empresa que reactive operaciones y permita cubrir los adeudos laborales.

Añadió que ya existe un avance considerable en la coordinación entre trabajadores, Gobierno Federal, Gobierno Municipal y acreedores, al señalar que “el 98 por ciento del rompecabezas está puesto”, por lo que ahora se requiere una acción contundente que permita pasar a la siguiente etapa.

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

