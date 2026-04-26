Arranca demolición del estadio Chuy Moreno en Nueva Rosita; marca el fin de un ícono del béisbol

La intervención es realizada por la familia Arteaga Lira, vinculada a la cadena comercial Merco. El inicio de los trabajos ha generado reacciones entre habitantes y aficionados, quienes identificaban el inmueble como parte de la identidad deportiva local.

NUEVA ROSITA, COAH.- El histórico estadio de béisbol “Chuy Moreno”, en Nueva Rosita , comenzó a ser demolido este fin de semana, poniendo fin a la actividad de uno de los espacios más representativos del deporte en la región carbonífera.

El recinto fue construido en 1934 por la empresa Minera Asarco. Con el paso de los años, se consolidó como uno de los principales escenarios para la práctica del béisbol en la zona, albergando encuentros y actividades deportivas de carácter regional.

El estadio lleva el nombre de “Chuy Moreno”, pitcher local reconocido por una racha de 14 victorias consecutivas, considerada una de las más destacadas en su momento dentro del béisbol regional.

Durante décadas, el inmueble funcionó como casa del equipo Mineros. También fue sede de juegos dominicales que reunían a familias y aficionados, lo que lo convirtió en un punto de convivencia más allá del ámbito deportivo.

Con el avance de la demolición, el espacio deja de operar como recinto deportivo. Su desaparición marca el cierre de un ciclo para varias generaciones que asistieron a este lugar.

Hasta ahora, no se ha informado de manera oficial cuál será el uso que tendrá el predio una vez concluidos los trabajos.