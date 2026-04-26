Avanza Monclova con arranque, entrega y supervisión de obras

MONCLOVA, COAH.– Como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal encabezó una serie de acciones de arranque, entrega y supervisión de obras en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de la población. Durante la semana del 20 al 24 de abril, se inició la reposición de la red de agua potable en la colonia El Pueblo, con una inversión superior a 3.7 millones de pesos, beneficiando a más de 20 mil habitantes. De igual forma, se puso en marcha la reposición de la red en la colonia Roma, con una inversión de más de 683 mil pesos, en favor de alrededor de 15 mil ciudadanos, acciones que buscan garantizar un servicio más eficiente y continuo.

En el ámbito educativo, se realizó la entrega del arco-techo estructural en el CBTIS No. 36, obra que representó una inversión superior a 6.5 millones de pesos y que beneficiará a más de 2 mil 200 estudiantes, al mejorar las condiciones para sus actividades académicas y deportivas. Como parte de las labores de supervisión, el edil recorrió diversas obras en proceso, entre ellas la construcción de capillas de velación, trabajos de limpieza en instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como acciones en instituciones educativas como el CAM Harold R. Pape, la Escuela Ford No. 46 Benito Juárez y el CAM 13. Asimismo, verificó los avances en trabajos de pavimentación en la colonia Chinameca. Estas acciones forman parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova, estrategia orientada a fortalecer la infraestructura urbana, educativa y social, con el propósito de elevar la calidad de vida de las familias.

“Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para llevar obras que realmente impacten en la vida de nuestra gente; cada proyecto que arrancamos, entregamos o supervisamos tiene como objetivo mejorar los servicios, dignificar los espacios y responder a las necesidades de la ciudadanía”, expresó el alcalde Carlos Villarreal. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de mantener la coordinación con el Gobierno del Estado, instituciones y sociedad civil, a fin de continuar impulsando proyectos que consoliden el desarrollo integral de Monclova.

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