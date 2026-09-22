Trump afirma ante la ONU que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles” y sostuvo que su país no puede compartir una frontera con un territorio que, según su descripción, está controlado por organizaciones criminales. Sus declaraciones ocurrieron durante el debate general de la 81ª Asamblea General de la ONU, que se celebra del 22 al 28 de septiembre en Nueva York. “Por desgracia, México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Es inaceptable que Estados Unidos comparta una frontera de 2.000 millas con un territorio controlado por cárteles enemigos”, afirmó el mandatario. Trump señaló que México debe recuperar el control de su territorio frente a las organizaciones criminales. En su discurso también vinculó esta postura con la política de su administración contra los cárteles y otras organizaciones que Estados Unidos considera amenazas para su seguridad.

DONALD TRUMP CALIFICA A CUBA COMO ‘ESTADO FALLIDO’ Durante su intervención, el presidente estadounidense también habló sobre Cuba y afirmó que su administración busca un cambio en la situación política de la isla. Trump calificó al régimen cubano como un “Estado absolutamente fallido” y aseguró que se encuentra bajo una presión que, según dijo, es la mayor que ha enfrentado. El mandatario señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, participa en las negociaciones relacionadas con Cuba y sostuvo que Estados Unidos no permitirá que un refugio para adversarios extranjeros represente una amenaza para su país.

TRUMP DESTACA INTERVENCIÓN EN VENEZUELA Y PRESUME ACUERDO PETROLERO Otro de los temas abordados por Trump fue Venezuela. El presidente estadounidense afirmó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron una operación militar en Caracas, durante la cual, según su versión, fue detenido el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Trump sostuvo que, después de esa operación, cientos de presos políticos venezolanos fueron liberados y aseguró que su gobierno trabaja con dirigentes de Venezuela para establecer un nuevo escenario político y económico. La intervención estadounidense en Venezuela también fue mencionada por Trump en términos económicos. El mandatario destacó las reservas petroleras de Estados Unidos y Venezuela y calificó el acuerdo alcanzado sobre el sector energético como potencialmente “el mayor acuerdo de la historia”. “Las cifras son absolutamente increíbles. Si sumamos Estados Unidos y Venezuela, tenemos más del 60 % del petróleo del mundo. Así que quizá sea el mayor acuerdo de la historia. Fue una guerra, pero quizá sea el mayor acuerdo jamás alcanzado. Al vencedor le corresponde el botín. Todos lo habéis oído”, declaró Trump. La Casa Blanca ha presentado previamente el acuerdo petrolero con Venezuela como una medida para ampliar el control estadounidense sobre reservas y producción de crudo venezolanas.

TRUMP ADVIERTE SOBRE EL USO DEL PODER MILITAR EN OCCIDENTE En su discurso ante la ONU, Trump sostuvo que las acciones de su gobierno en Venezuela representan una señal de que Estados Unidos no permitirá que amenazas contra su país se afiancen en el hemisferio occidental. “Nuestras acciones en Venezuela son la prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental”, afirmó. El mandatario agregó que, si fuera necesario, Estados Unidos utilizaría su capacidad militar para garantizar sus intereses nacionales. Las declaraciones sobre Venezuela se producen después de la intervención militar estadounidense en ese país ocurrida en enero de 2026.