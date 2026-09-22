Ascenso y descenso en Liga MX: Senado prepara reforma para restituirlo

El debate por la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano llegó al Senado de la República, donde este lunes se anunció que será presentada una iniciativa para modificar la legislación y establecer nuevamente este mecanismo como parte de las obligaciones de las asociaciones deportivas nacionales. La propuesta fue impulsada por el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y recibió respaldo de legisladores de otras fuerzas políticas, entre ellos Ignacio Mier, de Morena. El planteamiento busca que el mérito deportivo quede reconocido expresamente en la legislación y que los equipos tengan una vía para subir o perder la categoría de acuerdo con sus resultados.

Castañeda señaló que la eliminación del ascenso no sólo modificó una regla de competencia, sino que también redujo las posibilidades de crecimiento para jugadores, clubes y proyectos deportivos que buscan llegar a la máxima categoría. Para discutir el tema, los senadores invitaron al presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, y al comisionado del futbol mexicano, Mikel Arriola, aunque ambos declinaron participar en la reunión. La Federación Mexicana de Futbol tampoco respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por The Associated Press.

El ascenso y descenso fue suspendido en abril de 2020, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia. La medida fue planteada inicialmente como temporal, con una duración de seis años, mientras los clubes de la entonces Liga de Ascenso enfrentaban dificultades financieras. El regreso estaba previsto para la temporada 2025-26, pero el sistema no fue restablecido. La Federación argumentó que todavía no existían las condiciones económicas necesarias. Mientras tanto, los clubes de segunda división enfrentaron requisitos de certificación para aspirar a competir en Primera División. Entre ellos se encuentra una capacidad mínima de 30 mil espectadores en el estadio, condición que incluso algunos equipos de la Liga MX no cumplen. Este año, el reglamento eliminó formalmente la figura del ascenso y descenso, situación que provocó nuevas protestas en partidos de la segunda categoría. Algunos equipos han realizado acciones simbólicas durante los encuentros para exigir que se recupere la posibilidad de competir por un lugar en la máxima división. CLUBES Y AFICIONADOS MANTIENEN LA PROTESTA Cancún FC es uno de los proyectos que ha cuestionado el modelo actual. El club fue adquirido en 2022 por un grupo encabezado por Jeff Luhnow, bajo la expectativa de que el ascenso continuaría siendo una posibilidad deportiva. También han expresado su inconformidad equipos como Morelia y dirigentes de otros clubes de segunda división, mientras aficionados han llevado sus protestas a los estadios.

Del otro lado, Emilio Azcárraga, propietario del América, manifestó en agosto que está a favor del ascenso y descenso, aunque consideró necesario contar primero con una segunda división sólida y con condiciones adecuadas para hacerlo viable. El debate ocurre además mientras la Comisión Nacional Antimonopolio inició una investigación sobre posibles prácticas monopólicas relacionadas con la estructura del futbol mexicano y la ausencia de ascenso y descenso. La discusión, que durante años se había mantenido principalmente dentro del ámbito deportivo, ahora tendrá una nueva sede en el Congreso mexicano. Con información de AP