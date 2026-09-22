Ante regulación federal, UAdeC y CBTis fomentarán uso responsable del celular en aulas

La nueva regulación federal sobre el uso de celulares en las escuelas permitirá que bachilleratos y universidades establezcan sus propias reglas. En Coahuila, instituciones consultadas plantean mantener los dispositivos como herramientas educativas y fomentar un uso responsable. Víctor Sánchez, secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló que la institución ha identificado casos en los que los alumnos se distraen con el celular; sin embargo, también destacó las posibilidades que ofrecen estos dispositivos para las actividades académicas.

“Esa es una realidad, pero también entendemos que los celulares y otros dispositivos móviles son herramientas que pueden ayudar en la clase”, explicó. Como ejemplo, mencionó que algunos docentes utilizan aplicaciones como Kahoot para realizar cuestionarios en tiempo real, mientras que los estudiantes pueden consultar información relacionada con los temas que se abordan durante las clases. Ante este escenario, señaló que la UAdeC considera que fomentar un uso responsable resulta más conveniente que establecer una prohibición general de los dispositivos. La universidad no cuenta con una directriz que restrinja de manera general el uso de celulares en las aulas. Sánchez explicó que, bajo el principio de libertad de cátedra, cada docente puede determinar las condiciones para utilizar estos dispositivos de acuerdo con las necesidades de su clase.

Una de las situaciones en las que su uso suele limitarse es durante los exámenes escritos, cuando los profesores pueden solicitar a los estudiantes que coloquen sus teléfonos en un espacio determinado mientras dura la evaluación. Esta medida busca evitar que los alumnos se comuniquen entre sí o recurran a herramientas de inteligencia artificial durante los exámenes. Sánchez señaló que la normativa universitaria tampoco establece una restricción expresa al uso de dispositivos móviles. Los docentes pueden solicitar a los estudiantes que dejen de utilizarlos temporalmente cuando interfieran con la atención y el desarrollo de la clase. En el caso del CBTis 97, su director, Luis Arcadio de la Peña, señaló que la normativa vigente permite el uso de dispositivos con fines tecnológicos y de desarrollo, por lo que el plantel busca promover un manejo moderado de los teléfonos mediante acciones de prevención. Reconoció que, aunque en su mayoría no han tenido conflictos relacionados con los celulares, en algunas ocasiones estos dispositivos generan distracciones que afectan la atención de los estudiantes durante las explicaciones de los temas.

De la Peña indicó que el plantel podría realizar ajustes a su reglamento a partir de las nuevas disposiciones, con el objetivo de orientar el uso de los teléfonos hacia actividades académicas, como el desarrollo de proyectos, prototipos y software. También planteó que los dispositivos pueden utilizarse para fortalecer la lectura y la comprensión de textos, mediante dinámicas que permitan mantener la atención de los estudiantes y aprovechar las herramientas disponibles en los teléfonos inteligentes. “Creo que podemos ser muy positivos, pero solamente hay que buscar el punto y hay que trabajar acciones innovadoras en el aula con las y los estudiantes”, señaló.

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