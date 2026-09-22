Muere joven madre tras dar a luz en el Hospital General de Saltillo; investigan el caso

La fallecida fue identificada como Lourdes Margarita, quien había acudido previamente a consultas por su embarazo y este lunes ingresó al nosocomio alrededor de las 9:00 horas para permanecer bajo observación y esperar el nacimiento de su bebé, ya fuera mediante parto natural o cesárea.

Una joven de 23 años perdió la vida la noche de ayer en el Hospital General de Saltillo , horas después de dar a luz a su hija y tras sufrir una hemorragia que no se le pudo controlar, lo que provocó un progresivo deterioro de su estado de salud.

De acuerdo con información médica, cerca de las 15:40 horas se activó el protocolo de atención debido a que la paciente presentó una hemorragia relacionada con el parto. Durante aproximadamente una hora y media, el personal médico realizó diversos procedimientos para intentar controlar el sangrado.

Sin embargo, la condición de la joven continuó deteriorándose. Cerca de las 19:30 horas se activaron nuevamente los protocolos de emergencia y fue necesario realizar maniobras de reanimación, además de colocarle un tubo para auxiliarla en la respiración.

Mientras la madre era atendida, la recién nacida también presentó complicaciones. Personal de Pediatría informó a los familiares que la bebé nació con el cordón umbilical alrededor del cuello, lo que le habría provocado dificultades para recibir suficiente oxígeno.

Los médicos realizaron maniobras de atención a la recién nacida y posteriormente quedó bajo vigilancia y tratamiento en las mismas instalaciones del Hospital General.

En el caso de Lourdes Margarita, el sangrado continuaba, por lo que los médicos determinaron trasladarla al quirófano para realizar una intervención con el objetivo de controlar la hemorragia.

Alrededor de las 21:30 horas, la joven presentó nuevamente un paro cardiorrespiratorio. El personal médico inició maniobras de reanimación y logró recuperar temporalmente su circulación.

Posteriormente, cerca de las 23:00 horas, su estado volvió a complicarse y sufrió otro paro, por lo que la intervención quirúrgica tuvo que ser suspendida para que el personal pudiera concentrarse nuevamente en las maniobras de reanimación.

Durante más de una hora, los médicos realizaron ocho ciclos de reanimación, además de suministrar medicamentos y sangre con la intención de estabilizarla.

Pese a los esfuerzos realizados, a las 23:58 horas se confirmó el fallecimiento de la joven.

El reporte médico estableció de manera preliminar que la muerte estaría relacionada con una pérdida grave de sangre derivada de una hemorragia durante el parto. No obstante, será la necropsia de ley la que permita establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

Tras conocerse el deceso, se registró un conflicto entre familiares de la joven y personal del hospital, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de la Policía Municipal para atender la situación.

Durante la madrugada, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al Hospital General para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de la joven fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde será sometido a la necropsia de ley. Los resultados permitirán determinar de manera oficial las causas del fallecimiento y formar parte de la carpeta de investigación.