POLITICÓN: Morena Coahuila arrancará ¡otra vez! en desventaja electoral por retraso en candidaturas

I. RETRASO Al morenismo comarcano, que todavía comanda Diego del Bosque, cada vez le queda más claro que el retraso –de tres meses y medio ya– que acumula el calendario originalmente revelado por la dirigencia nacional de su partido, en su momento encabezada por Luisa María Alcalde, para definir candidaturas, los hará saltar a la cancha en desventaja... otra vez. Fue el 7 de marzo pasado cuando se dijo que para el 22 de junio quedarían definidas las candidaturas a los 17 gobiernos estatales en juego; para el 3 de agosto las de diputados federales y este lunes, 21 de septiembre, las candidaturas a las alcaldías. Hasta ayer, sin embargo, no habían podido completar ni siquiera la primera tarea. II. LASTRE Todo mundo sabe, desde luego, que el calendario señalado fue diseñado para permitirle a los “coordinadores de la defensa de bla, bla, bla” –eufemismo usado para definir candidaturas– hacer campaña anticipada, pero, según se ve, al menos en el caso de quienes terminen siendo candidatos en Coahuila, eso no va a ocurrir. Y como además acá no se distinguen especialmente por su proactividad, pues nadie se está moviendo, a la espera de que lleguen las señales del cielo...

III. OTRA VEZ Elementos de la Fiscalía General del Estado aprehendieron ayer, por segunda ocasión, al pastor cristiano Valentín Bustos Cabrera, quien operaba en Monclova el Centro de Rehabilitación “Fe, Esperanza y Amor”. Bustos ya había sido detenido en junio pasado, como parte de las investigaciones sobre la muerte de Manuel Neftalí Lira, un “paciente” de 41 años que perdió la vida en las instalaciones del anexo en mayo de este año, pero recuperó la libertad gracias a la promoción de un amparo. Sin embargo, dejó de asistir a las comparecencias a las que estaba obligado y ello generó que se emitiera una nueva orden de aprehensión en su contra. IV. RELAJADOS El episodio pone sobre la mesa dos temas: por un lado, el muy comentado problema que implican los “anexos” que proliferan en Coahuila y a los cuales urge que la Secretaría de Salud ponga en orden. Por el otro, la escasa importancia que parecen darle ciertos personajes a las órdenes judiciales que implican comparecer regularmente ante la autoridad cuando se está sujeto a un proceso penal. Como si todo mundo creyera que las reglas de este tipo son sólo una “recomendación” que puede seguirse o no.

V. ÚLTIMO FILTRO La subasta de AHMSA entra en la hora del dinero. Los seis interesados que superaron la revisión documental tenían hasta anoche, a las 23:59, para depositar una garantía de seriedad por 56.37 millones de dólares. Ese era el verdadero filtro del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez: una cosa es levantar la mano y otra poner el cheque sobre la mesa. Al cierre de esta edición no se había informado cuántos cumplieron. El viernes 25 sabremos quiénes llegan realmente a la puja y quiénes sólo participaron en el desfile de buenas intenciones. Porque seis precalificados suena a competencia; seis garantías depositadas serían otra historia. VI. SIN ASPAVIENTOS Mientras se revisan las garantías, los trabajadores de AHMSA siguen contando años sin salarios, finiquitos ni certezas. Conviene contener la euforia: depositar 56.37 millones de dólares sólo permite entrar a la puja; no garantiza comprador, reactivación ni pago inmediato. La Región Centro ya escuchó demasiadas fechas convertidas después en excusas. El viernes puede abrirse una salida. Hasta entonces, menos discursos sobre resurrecciones y más información sobre ofertas...

VII. CARTUCHO QUEMADO Óscar Daniel Rodríguez, presidente provisional del IEC, requería cinco votos para colocar a Evelyn de Miranda Ordóñez Segura en la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión; obtuvo cuatro. Nos cuentan que incluso rogó a algunos compañeros respaldarlo para no quedarse solo con su propuesta; accedieron porque sabían que el resultado no cambiaría. La escena empeora el balance: Rodríguez presentó a Evelyn sin consenso porque era el perfil que menos le interesaba preservar. La utilizó para quemar el primer cartucho y acercarse al momento en que podrá nombrar directamente a una encargada. No sufrió una derrota: la administró usando como ficha a quien él mismo propuso. VIII. SILLA GRANDE La paradoja retrata a Óscar Daniel Rodríguez. Busca convencer a consejeros del INE de declarar desierta la convocatoria para presidir el IEC y así prolongar su interinato. Pero mientras pide más tiempo, cada sesión confirma su falta de liderazgo, consenso y apoyo. Presidir no es ocupar la cabecera y esperar que el reglamento resuelva lo que no pudo acordar: exige construir mayorías. Rodríguez quiere conservar la presidencia provisional, aunque su desempeño se parezca cada vez más al de su antecesor...