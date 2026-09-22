$!Trump pide a los líderes mundiales a unirse a EU para aislar a Irán, en su discurso de la ONU

“Tomé medidas para garantizar que ni Estados Unidos ni ninguna otra nación... tuvieran que enfrentarse jamás a semejante pesadilla, a un problema tan catastrófico”, dijo Trump a los líderes mundiales. Ahora, casi siete meses después del inicio del conflicto bélico, Trump ha afirmado que tiene una “decisión importante” por delante: llegar a un acuerdo con Irán o aniquilar al país de Oriente Medio.

“¿Los conduzco al infierno sin posibilidad de superviviencia ni esperanza de grandeza futura para las generaciones venideras?”, preguntó Trump. Afirmó, como ya lo había hecho varias veces en los últimos días, que cree que Irán está esperando las elecciones de mitad de mandato. “Lo que no se dan cuenta es que no me presento. Ya lo hice y gané por goleada”, dijo Trump.

Su discurso da inicio a una semana vertiginosa de diplomacia en Nueva York que incluirá conversaciones sobre ese conflicto y el de Ucrania, antes de que Trump regrese a Washington para recibir al presidente chino Xi Jinping en una visita de Estado muy esperada. El discurso de Trump se produce en un momento en que los aliados de Estados Unidos están cada vez más unidos en su convicción de que no se puede contar con Estados Unidos como socio fiable.