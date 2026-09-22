AHMSA: ¿Esta vez sí se va a subastar?

La expresión tiene un propósito concreto: dejar claro que si el aspecto nodal del problema no se aborda, entonces cualquier cosa que se acuerde implicará que las causas de aquel prevalezcan y, por tanto, sus efectos. En otras palabras, o se le entra al fondo del asunto o no se va a resolver nada.

“Ignorar el elefante en medio de la sala” es una expresión que se utiliza para señalar un hecho puntual: en la discusión de un tema relevante, se está dejando de lado, de manera deliberada, el aspecto más relevante de éste y dedicándole todo el tiempo a los aspectos accesorios.

El fenómeno se registra a todos los niveles: en las discusiones familiares, en una mesa de amigos, en el trabajo y en el tratamiento de los asuntos públicos. Pero no es lo mismo ignorar un “elefante” que se encuentra en medio de la sala colectiva, es decir, en el centro de la agenda pública, que hacerlo con un aspecto de la discusión familiar.

Y no es lo mismo porque cuando se hace con los asuntos públicos, implica la evasión de responsabilidades legales por parte de quienes tienen a su cargo la atención de la agenda común.

El señalamiento aplica de forma puntual al caso de la empresa acerera Altos Hornos de México, cuyo destino, en teoría, se definirá el próximo viernes, cuando se lleve a cabo la sesión en la cual habrá de subastarse... en caso de que haya condiciones para ello.

La acotación no es gratuita, sino justamente “el elefante en medio de la sala”. Porque lo que no ha habido hasta ahora, y no parece que habrá el próximo viernes, son condiciones para que los activos de la empresa sean adquiridos como un todo y bajo el compromiso de poner a producir nuevamente la planta.

Con buen tino, sin duda, el Gobierno de la República ha insistido hasta ahora en que no se trata simplemente de liquidar la empresa, sino de que vuelva a producir. Y para que eso ocurra es indispensable que todos los activos que hoy forman parte de esta se vendan en conjunto.

Pero hay un problema que ya se mostró insalvable en una ocasión: para lograr la venta consolidada es indispensable que los acreedores financieros estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos tienen derechos preferentes sobre los activos que garantizan créditos por 12 mil millones de pesos.