Arranca en Ramos Arizpe el programa ‘En tu escuela tú eliges’ con apoyos a primaria de Santa Fe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y promover la participación activa de las comunidades escolares, los gobiernos Estatal y Municipal pusieron en marcha la primera entrega del año del programa “En tu escuela tú eliges”, beneficiando a la Escuela Primaria México, ubicada en la colonia Santa Fe, en Ramos Arizpe.

Durante el arranque, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que este programa se distingue por su enfoque participativo, al permitir que docentes y padres de familia determinen las necesidades prioritarias de cada plantel, asegurando una aplicación eficiente de los recursos.

PARTICIPACIÓN ESCOLAR, EJE DEL PROGRAMA

El Presidente Municipal subrayó que “En tu escuela tú eliges” nace de escuchar directamente a quienes forman parte de la comunidad educativa y responde a una coordinación estrecha con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura escolar en colonias y comunidades del municipio.

En esta primera entrega del año, los apoyos otorgados a la Escuela Primaria México incluyeron un sistema de sonido, pintarrones, bultos de cemento y diversos materiales de construcción, destinados a mejorar los espacios de convivencia y aprendizaje de más de 190 alumnas y alumnos del turno matutino.

INVERSIÓN DIRECTA PARA MEJORAR APRENDIZAJE

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez resaltó la relevancia de esta cruzada por la educación y la coordinación con el municipio de Ramos Arizpe, lo que se traduce en beneficios directos para la población estudiantil. En tanto, el secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, explicó que el programa contempla la entrega de 50 mil pesos en especie a escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria, destinados a material didáctico, deportivo o mejoras básicas de infraestructura, según lo determine cada comunidad educativa.