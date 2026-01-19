Arranca en Ramos Arizpe el programa ‘En tu escuela tú eliges’ con apoyos a primaria de Santa Fe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 19 enero 2026
    Arranca en Ramos Arizpe el programa ‘En tu escuela tú eliges’ con apoyos a primaria de Santa Fe
    Autoridades estatales y municipales encabezaron el arranque del programa “En tu escuela tú eliges” en la colonia Santa Fe. FOTO: CORTESÍA

Los gobiernos Estatal y Municipal iniciaron la primera entrega del año en la Escuela Primaria México

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa y promover la participación activa de las comunidades escolares, los gobiernos Estatal y Municipal pusieron en marcha la primera entrega del año del programa “En tu escuela tú eliges”, beneficiando a la Escuela Primaria México, ubicada en la colonia Santa Fe, en Ramos Arizpe.

Durante el arranque, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que este programa se distingue por su enfoque participativo, al permitir que docentes y padres de familia determinen las necesidades prioritarias de cada plantel, asegurando una aplicación eficiente de los recursos.

TE PUEDE INTERESAR: Mil 200 personas buscaron medios alternos en Saltillo para evitar pagar multa por ebriedad

PARTICIPACIÓN ESCOLAR, EJE DEL PROGRAMA

El Presidente Municipal subrayó que “En tu escuela tú eliges” nace de escuchar directamente a quienes forman parte de la comunidad educativa y responde a una coordinación estrecha con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura escolar en colonias y comunidades del municipio.

En esta primera entrega del año, los apoyos otorgados a la Escuela Primaria México incluyeron un sistema de sonido, pintarrones, bultos de cemento y diversos materiales de construcción, destinados a mejorar los espacios de convivencia y aprendizaje de más de 190 alumnas y alumnos del turno matutino.

INVERSIÓN DIRECTA PARA MEJORAR APRENDIZAJE

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez resaltó la relevancia de esta cruzada por la educación y la coordinación con el municipio de Ramos Arizpe, lo que se traduce en beneficios directos para la población estudiantil. En tanto, el secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, explicó que el programa contempla la entrega de 50 mil pesos en especie a escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria, destinados a material didáctico, deportivo o mejoras básicas de infraestructura, según lo determine cada comunidad educativa.

$!Más de 190 alumnas y alumnos del turno matutino resultaron beneficiados con esta primera entrega del año.
Más de 190 alumnas y alumnos del turno matutino resultaron beneficiados con esta primera entrega del año. FOTO: CORTESÍA

Precisó que, en el caso del nivel universitario, los apoyos son mayores y también se entregan en especie, con el objetivo de atender necesidades específicas de cada institución.

En el evento estuvieron presentes la regidora Lizbeth Ogazón Nava, presidenta de la Comisión de Educación del Cabildo, así como la directora del plantel, Dora Elia Sifuentes Pecina, quien agradeció el respaldo brindado a la comunidad escolar.

Con este arranque, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de impulsar una educación cercana, incluyente y con resultados, mediante el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y las comunidades escolares para mejorar las condiciones de aprendizaje en todo el municipio.

Temas


apoyos sociales
Educación

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pablito clavó un clavito

Pablito clavó un clavito
true

La libertad se ejerce con responsabilidad
true

POLITICÓN: Coahuila no fue espectador en la operación contra director de VANGUARDIA; hay indicios de coordinación
El Municipio comprará nuevas patrullas para el Grupo de Reacción Sureste y el área de Tránsito.

Saltillo incorporará equipo antimotín
Mientras Venezuela enfrentaba escasez y crisis económica, la fortuna de Nicolás Maduro habría alcanzado los 3 mil 800 millones de dólares, de acuerdo con Transparencia Venezuela

¿Austeridad bolivariana?... Calculan que riqueza de Nicolás Maduro asciende a 3 mil 800 millones de dólares

El quarterback saltillense Sergio Reséndiz volvió a casa tras ser seleccionado por los Dinos de Saltillo en el Draft LFA 2.0, reforzando el proyecto rumbo al Tazón México IX.

Dinos de Saltillo refuerzan su roster en el Draft LFA 2.0 y regresan al QB Sergio Reséndiz
Los ciudadanos de Groenlandia y los líderes europeos rechazan la adquisición forzosa de la isla, defendiendo su derecho a la autodeterminación.

Europa se plantea respuestas drásticas a las amenazas de Trump hacia Groenlandia
El aumento descontrolado de los precios de los alimentos ha obligado a las familias a racionar cada producto, dejando muchos refrigeradores prácticamente desiertos ante la imposibilidad de reponer lo básico.

El mayor reto de Venezuela no es el petróleo, es llevar comida a la mesa