Mil 200 personas buscaron medios alternos en Saltillo para evitar pagar multa por ebriedad

A partir del 1 de febrero, las multas por conducir en estado de ebriedad en la ciudad registrarán un aumento del tres por ciento. Francisco Saracho, secretario del Ayuntamiento, explicó que este ajuste responde directamente al incremento anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con esta actualización, la multa por ebriedad incompleta se situará cerca de los 9 mil 300 pesos en Saltillo, mientras que la completa superará los 13 mil 300 pesos. “Va a aumentar un 3 por ciento, de acuerdo con el aumento de la UMA”, confirmó el funcionario municipal a VANGUARDIA.

A pesar de los altos costos, el enfoque principal de las autoridades revela que pocos infractores buscan los medios alternos de pago. La mayoría de los detenidos prefiere liquidar la sanción económica antes que realizar labores de beneficio a la comunidad.

Aunque el año pasado cerca de mil 200 personas aceptaron el servicio social, la cifra es baja comparada con el volumen de infracciones. “Sí hay, en realidad sí hay... pero no te pudiera decir así a ciencia cierta”, admitió Saracho sobre el porcentaje exacto de interesados.

El secretario detalló que las opciones para conmutar la pena incluyen apoyo en el Banco de Alimentos, Cáritas, o dependencias como Medio Ambiente. Sin embargo, estas alternativas requieren el consentimiento del ciudadano y un examen médico previo para ser autorizadas.

En cuanto a la operatividad, el Municipio mantiene dos grupos de vigilancia (retenes antialcohol), uno en el norte y otro en el sur. “Retomamos ya en el horario que tradicionalmente tenemos, que es de 10:00 de la noche a 06:00 de la mañana”, puntualizó.

Cada punto de revisión inspecciona de manera aleatoria a un promedio de 30 personas por jornada de fin de semana. El proceso involucra el uso de aparatos de detección, revisión médica y la puesta a disposición ante un juez calificador en el sitio.

Para evitar el traslado de unidades al corralón, el Municipio ofrece una atención especial a quienes son detectados con alcohol. “Se les da la atención para que un familiar pueda acudir y recoger su vehículo”, explicó Saracho, como parte de las medidas actuales.

Finalmente, el funcionario reiteró que la vigilancia se mantiene constante y con cambios de ubicación frecuentes para prevenir conductas de riesgo. La administración busca que el ciudadano tome conciencia sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol.