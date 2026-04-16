Arranca ‘Enchúlame la Casa’ en Jardines de Analco de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Arranca ‘Enchúlame la Casa’ en Jardines de Analco de Ramos Arizpe
    En 2026 ya se han pintado 852 viviendas en otras colonias como Valle Poniente, El Mirador y Elsa Hernández. CORTESÍA

En la primera etapa se intervendrán alrededor de 684 viviendas

RAMOS ARIZPE, COAH.- En coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino dio inicio al programa “Enchúlame la Casa” en la colonia Jardines de Analco, con el objetivo de fortalecer la imagen urbana y elevar la calidad de vida de las familias de este sector del poniente del municipio.

El programa, impulsado a través de la estrategia Mejora, contempla en su primera etapa la intervención de aproximadamente 684 viviendas distribuidas en nueve cuadras, abarcando todas las manzanas del sector tanto en su lado oriente como poniente. No obstante, la meta es ampliar el alcance hasta llegar a 2 mil viviendas.

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Las labores de pintura comenzarán en las calles 11 a la 19, donde se prevé cubrir cerca de 700 casas en esta fase inicial. Sin embargo, el edil instruyó a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal a extender los trabajos para beneficiar a la totalidad del sector.

“Queremos que Jardines de Analco y sus sectores cercanos queden completamente renovados, que no se quede ninguna casa sin pintar, desde las primeras calles hasta la orilla del cerro. Este es un esfuerzo que ya ha beneficiado a cerca de mil viviendas en solo tres meses, y vamos a seguir hasta transformar por completo esta colonia”, expresó el alcalde.

$!Las primeras acciones de pintura se realizarán en las calles 11 a la 19, informó el Alcalde.
Las primeras acciones de pintura se realizarán en las calles 11 a la 19, informó el Alcalde. CORTESÍA

Durante el arranque, Gutiérrez Merino subrayó que este tipo de acciones no solo contribuyen a mejorar la imagen de las viviendas, sino que también fortalecen el tejido social y el sentido de pertenencia entre los habitantes, especialmente en colonias con arraigo histórico en Ramos Arizpe.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social Municipal, José Humberto García Zertuche, informó que en los primeros tres meses de 2026 se han pintado 852 viviendas en colonias como Valle Poniente, El Mirador y Elsa Hernández, como parte de una política pública enfocada en el mejoramiento del entorno urbano.

Asimismo, durante el evento se reconoció el trabajo del personal de empleo temporal y de las cuadrillas de pintura, quienes diariamente laboran en campo bajo diversas condiciones climáticas, contribuyendo de manera directa a la transformación de la ciudad.

En el arranque del programa también estuvieron presentes la beneficiaria Susana Torres Vázquez, el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago, y el director de Comunas, Carlos Alberto Rodríguez Alcántar.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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