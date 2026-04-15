Ante escalada en precios de canasta básica refuerzan ‘Mercadito de a Peso’ en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el constante incremento en el precio de productos básicos como el tomate y la tortilla, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció el fortalecimiento del programa social “Mercadito de a Peso”. El edil reconoció que la inflación ha impactado severamente el bolsillo de las familias, con productos de la canasta básica que han alcanzado precios elevados debido al aumento en costos de logística y mantenimiento.

“Ahorita el kilo de tomate vale 80 pesos o, en algunos lugares, hasta 100 peso, todos los productos de la canasta básica se fueron a los cielos”, lamentó. A pesar de que el costo real de los paquetes alimentarios para el municipio aumentó de 700 a 900 pesos, el Ayuntamiento decidió mantener el precio de venta al público en 140 pesos.

“Seguimos con el Mercadito de a Peso; ya pasó la cuesta de enero, pero nosotros en abril seguimos con la cuesta de enero”, expresó Gutiérrez Merino al referirse al subsidio.

La próxima edición del programa se llevará a cabo este viernes a las 10:00 horas, en sectores como Analco, El Mirador, Cañadas del Mirador, Escorial y Mariano Morales. El alcalde enfatizó que, para garantizar que el beneficio llegue a familias del municipio, se solicitará la credencial de elector como comprobante de residencia en Ramos Arizpe. Asimismo, informó que se prevé beneficiar a alrededor de mil 500 familias, lo que representa aproximadamente seis mil personas.

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