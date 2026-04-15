Ante escalada en precios de canasta básica refuerzan ‘Mercadito de a Peso’ en Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 15 abril 2026
    Ante escalada en precios de canasta básica refuerzan ‘Mercadito de a Peso’ en Ramos Arizpe
    Será este viernes 17 de abril cuando se lleve a cabo otra edición, en esta ocasión en el Blvd. Díaz Ordaz y Blvd. Mariano Morales. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez informó que, pese a la inflación y el alza en combustibles, el programa social mantendrá su costo simbólico

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante el constante incremento en el precio de productos básicos como el tomate y la tortilla, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, anunció el fortalecimiento del programa social “Mercadito de a Peso”.

El edil reconoció que la inflación ha impactado severamente el bolsillo de las familias, con productos de la canasta básica que han alcanzado precios elevados debido al aumento en costos de logística y mantenimiento.

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“Ahorita el kilo de tomate vale 80 pesos o, en algunos lugares, hasta 100 peso, todos los productos de la canasta básica se fueron a los cielos”, lamentó.

A pesar de que el costo real de los paquetes alimentarios para el municipio aumentó de 700 a 900 pesos, el Ayuntamiento decidió mantener el precio de venta al público en 140 pesos.

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“Seguimos con el Mercadito de a Peso; ya pasó la cuesta de enero, pero nosotros en abril seguimos con la cuesta de enero”, expresó Gutiérrez Merino al referirse al subsidio.

$!El programa continúa como apoyo ante la situación económica actual, afirmó el Alcalde.
El programa continúa como apoyo ante la situación económica actual, afirmó el Alcalde. CORTESÍA

La próxima edición del programa se llevará a cabo este viernes a las 10:00 horas, en sectores como Analco, El Mirador, Cañadas del Mirador, Escorial y Mariano Morales.

El alcalde enfatizó que, para garantizar que el beneficio llegue a familias del municipio, se solicitará la credencial de elector como comprobante de residencia en Ramos Arizpe.

Asimismo, informó que se prevé beneficiar a alrededor de mil 500 familias, lo que representa aproximadamente seis mil personas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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