Arranca hoy el Festival de la Catrina en Ramos Arizpe; habrá Feria del Tamal (video)
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La Plaza de Armas será sede del evento del 30 de octubre al 1 de noviembre; incluye actividades culturales, recreativas y venta de pan de pulque
RAMOS ARIZPE, COAH.- La Plaza de Armas de Ramos Arizpe se prepara para recibir a las familias con el arranque del Festival de la Catrina 2026, una celebración que se llevará a cabo durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre.
De acuerdo con la organización, las actividades darán inicio este viernes 30 de octubre a partir de las 18:00 horas. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diversas expresiones culturales y recreativas.
Como parte de los atractivos del festival, se instalará la tradicional Feria del Tamal y el Pan de Pulque, ofreciendo una variedad de sabores típicos de la región.
El evento busca ofrecer un espacio de sano esparcimiento para las familias, al tiempo que promueve las tradiciones mexicanas y apoya el comercio local. La invitación está abierta a la comunidad para disfrutar de la cultura y la gastronomía en la Plaza de Armas del municipio.