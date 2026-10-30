Arranca hoy el Festival de la Catrina en Ramos Arizpe; habrá Feria del Tamal (video)

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Plaza de Armas de Ramos Arizpe se prepara para recibir a las familias con el arranque del Festival de la Catrina 2026, una celebración que se llevará a cabo durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

De acuerdo con la organización, las actividades darán inicio este viernes 30 de octubre a partir de las 18:00 horas. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diversas expresiones culturales y recreativas.