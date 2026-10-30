Arranca hoy el Festival de la Catrina en Ramos Arizpe; habrá Feria del Tamal (video)

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    Arranca hoy el Festival de la Catrina en Ramos Arizpe; habrá Feria del Tamal (video)
    Calaveras monumentales decoran la Plaza de Armas de Ramos Arizpe como parte de los preparativos para el Festival de la Catrina 2026. TOMADA DE VIDEO

La Plaza de Armas será sede del evento del 30 de octubre al 1 de noviembre; incluye actividades culturales, recreativas y venta de pan de pulque

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Plaza de Armas de Ramos Arizpe se prepara para recibir a las familias con el arranque del Festival de la Catrina 2026, una celebración que se llevará a cabo durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

De acuerdo con la organización, las actividades darán inicio este viernes 30 de octubre a partir de las 18:00 horas. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diversas expresiones culturales y recreativas.

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Como parte de los atractivos del festival, se instalará la tradicional Feria del Tamal y el Pan de Pulque, ofreciendo una variedad de sabores típicos de la región.

El evento busca ofrecer un espacio de sano esparcimiento para las familias, al tiempo que promueve las tradiciones mexicanas y apoya el comercio local. La invitación está abierta a la comunidad para disfrutar de la cultura y la gastronomía en la Plaza de Armas del municipio.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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