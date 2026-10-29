Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe descuentos en adeudos de agua

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó emitir un exhorto a la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe (EMAS) para implementar el programa “Todos por Más, Agua al Corriente”, que contempla descuentos en adeudos del servicio de agua potable, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar la regularización de pagos. Durante la sesión ordinaria, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se planteó que el esquema otorgue una reducción del 50 por ciento a usuarios habitacionales y del 25 por ciento a usuarios comerciales de las categorías A y B, siempre que realicen el pago en una sola exhibición.

La propuesta busca brindar alternativas a los usuarios para ponerse al corriente en sus adeudos y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento financiero del organismo operador, a fin de favorecer la continuidad en la prestación del servicio. En la misma sesión, los integrantes del Cabildo revisaron los informes de avance de gestión financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2026, tanto del Gobierno Municipal como de EMAS, como parte de los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos. Asimismo, aprobaron la desincorporación de vehículos municipales que se encuentran en desuso o cuyo mantenimiento resulta incosteable para la administración.

La medida permitirá proceder a su venta mediante subasta pública, con el propósito de aprovechar de mejor manera el patrimonio municipal y evitar gastos innecesarios en unidades que ya no resultan funcionales para las labores del Ayuntamiento. Con estos acuerdos, la administración municipal busca mantener una gestión responsable de los recursos públicos, ofrecer alternativas para la regularización de adeudos de agua y fortalecer las finanzas del municipio.