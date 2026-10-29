Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe descuentos en adeudos de agua

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    Aprueba Cabildo de Ramos Arizpe descuentos en adeudos de agua
    El programa busca apoyar la economía familia, afirmó el Alcalde en sesión de Cabildo. CORTESÍA

La propuesta contempla reducciones del 50% para usuarios habitacionales y del 25% para comercios

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó emitir un exhorto a la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe (EMAS) para implementar el programa “Todos por Más, Agua al Corriente”, que contempla descuentos en adeudos del servicio de agua potable, con el objetivo de apoyar la economía de las familias y facilitar la regularización de pagos.

Durante la sesión ordinaria, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, se planteó que el esquema otorgue una reducción del 50 por ciento a usuarios habitacionales y del 25 por ciento a usuarios comerciales de las categorías A y B, siempre que realicen el pago en una sola exhibición.

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La propuesta busca brindar alternativas a los usuarios para ponerse al corriente en sus adeudos y, al mismo tiempo, contribuir al fortalecimiento financiero del organismo operador, a fin de favorecer la continuidad en la prestación del servicio.

En la misma sesión, los integrantes del Cabildo revisaron los informes de avance de gestión financiera correspondientes al ejercicio fiscal 2026, tanto del Gobierno Municipal como de EMAS, como parte de los mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.

Asimismo, aprobaron la desincorporación de vehículos municipales que se encuentran en desuso o cuyo mantenimiento resulta incosteable para la administración.

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La medida permitirá proceder a su venta mediante subasta pública, con el propósito de aprovechar de mejor manera el patrimonio municipal y evitar gastos innecesarios en unidades que ya no resultan funcionales para las labores del Ayuntamiento.

Con estos acuerdos, la administración municipal busca mantener una gestión responsable de los recursos públicos, ofrecer alternativas para la regularización de adeudos de agua y fortalecer las finanzas del municipio.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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