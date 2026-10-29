Isaac del Toro y Guillermo Ochoa ganan el Premio Nacional de Deportes 2026; conoce a los galardonados

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    Isaac del Toro y Guillermo Ochoa ganan el Premio Nacional de Deportes 2026; conoce a los galardonados
    Isaac del Toro conquistó su segundo Premio Nacional de Deportes consecutivo, mientras que Guillermo Ochoa fue reconocido por su histórica trayectoria con la Selección Mexicana.

El ciclista fue reconocido por segundo año consecutivo tras brillar en el Tour de Francia, mientras que el histórico portero mexicano recibió la distinción por su trayectoria de más de dos décadas

Isaac del Toro y Guillermo Ochoa encabezan a los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2026, el máximo reconocimiento que entrega el Gobierno de México a quienes han destacado dentro y fuera de las competencias.

El ciclista bajacaliforniano fue elegido en la modalidad de deporte profesional, mientras que el exportero de la Selección Mexicana recibió la distinción por trayectoria deportiva.

El anuncio, dado a conocer este jueves 29 de octubre, reúne a dos figuras de generaciones y disciplinas distintas: Del Toro, convertido en protagonista del ciclismo internacional a los 22 años, y Ochoa, quien cerró una carrera de más de dos décadas después de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Para Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, el nombramiento significa un hecho especial: conquista el Premio Nacional de Deportes por segundo año consecutivo.

En 2025, ya había sido distinguido como deportista profesional, respaldado por una campaña que incluyó el subcampeonato del Giro de Italia.

Durante 2026, el integrante del UAE Team Emirates-XRG dio otro salto en su trayectoria. Terminó tercero en la clasificación general del Tour de Francia y conquistó el maillot blanco como mejor ciclista joven de la prueba.

Su actuación en la carrera más prestigiosa del calendario confirmó su lugar entre los corredores de mayor proyección mundial.

Además, el mexicano consiguió triunfos en pruebas como el UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Gran Premio de Montreal, resultados que reforzaron su candidatura al reconocimiento nacional.

El mismo jueves también fue incluido entre los diez finalistas al Vélo d’Or 2026, premio que distingue al mejor ciclista de ruta del año.

En el caso de Guillermo Ochoa, el galardón pone el acento en su legado.

El guardameta, surgido del América, se retiró en julio de 2026 después de 22 años de carrera profesional, con pasos por clubes de México y Europa, y tras participar en seis ediciones de la Copa del Mundo con el Tricolor.

Ochoa fue convocado a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Entre sus actuaciones más recordadas están las atajadas frente a Brasil en 2014, la victoria sobre Alemania en 2018 y el penal que detuvo a Robert Lewandowski en 2022.

La lista de distinguidos también incluye a Erick Portillo, de salto de altura; Kenia Lechuga, de remo, y Yareli Salazar, de ciclismo, en deporte no profesional.

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En la modalidad de trayectoria deportiva también aparece Doramitzi González, otra referencia del deporte mexicano.

De acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Educación Pública y la Conade, la entrega está programada para el 20 de noviembre. La premiación será parte de los festejos de la Revolución.

El reconocimiento contempla medalla, roseta y diploma; el estímulo económico fijado para las modalidades que lo permiten es de 796 mil 5 pesos. La categoría profesional y quienes reciben el premio por segunda ocasión no obtienen ese incentivo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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