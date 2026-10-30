El papa León XIV hace historia al convertirse en el primer papa en votar en las elecciones generales de EU

El Vaticano confirmó que el religioso, nacido en Chicago y cuyo nombre antes de asumir el pontificado era Robert Prevost, emitió su sufragio por correo para los comicios legislativos de noviembre.

El papa León XIV ha marcado un precedente en la historia de la Iglesia católica al convertirse en el primer pontífice en participar como votante en unas elecciones generales de Estados Unidos.

Asimismo, destacó su convicción de que la participación ciudadana constituye tanto un derecho como un deber dentro de los sistemas democráticos.

A través de un comunicado, la Santa Sede explicó que el papa ha ejercido su derecho al voto siempre que las circunstancias se lo han permitido, incluso durante los años en que residió en Perú.

La información fue difundida inicialmente por el diario Chicago Sun-Times, que tuvo acceso a declaraciones de un funcionario de la oficina del secretario del condado de Will, en Illinois.

Según esos datos, Prevost, quien mantiene su registro electoral en una dirección de New Lenox, solicitó una papeleta para votar por correo el pasado 3 de octubre. Sin embargo, no se ha precisado de qué manera hizo llegar su voto a las autoridades electorales.

Los antecedentes electorales del pontífice también revelan que ha participado en distintas elecciones primarias desde el año 2000.

De acuerdo con los registros de la Junta Electoral de Illinois, en dos ocasiones solicitó boletas del Partido Demócrata y en tres del Partido Republicano.

Su historial muestra un cambio en las primarias por las que optó después de trasladar su residencia del condado de Cook, tradicionalmente demócrata, al condado de Will, una zona suburbana con mayor inclinación conservadora.

En 2008 y 2010 participó en las primarias demócratas, mientras que en 2012, 2014 y 2016 solicitó papeletas republicanas.

No obstante, estos registros no permiten conocer sus preferencias electorales ni identificar a los candidatos por los que pudo haber votado.

En Illinois, la elección de una boleta partidista es un requisito para participar en las primarias, pero no implica una afiliación permanente y tampoco es necesaria para votar en las elecciones generales.

Los documentos electorales indican, además, que Prevost participó en los comicios generales celebrados desde el año 2000, con excepción de las elecciones de 2020 y 2022.

La participación electoral de León XIV adquiere especial relevancia por su actual posición al frente de la Iglesia católica, aunque el Vaticano ha presentado su voto como una expresión de su compromiso con el ejercicio de los derechos ciudadanos y la vida democrática.