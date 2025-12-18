Arranca operativo ‘Bienvenido Paisano 2025’ en Coahuila; esperan más de 12 mil viajeros
Desde este miércoles empezaron a llegar connacionales para celebrar las fiestas navideñas
Las principales carreteras de Coahuila comenzaron a registrar el ingreso de miles de connacionales que regresan de Estados Unidos para pasar la temporada navideña con sus familias, como parte del operativo “Bienvenido Paisano 2025”, que tiene como objetivo garantizar un retorno seguro, ordenado e informado durante el periodo invernal.
De acuerdo con autoridades estatales, se prevé el arribo de más de 3 mil vehículos y más de 12 mil paisanos por rutas estratégicas del estado, bajo un esquema de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales que prioriza la seguridad y la fluidez vehicular.
Los primeros ingresos comenzaron a registrarse alrededor de las 7:00 horas del miércoles 17 de diciembre en la caseta Carbonera, donde se reportó un flujo constante y organizado de viajeros.
Por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se desplegó un operativo especial que incluye la instalación de módulos de atención y acompañamiento en puntos clave, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Aduanas, Instituto Nacional de Migración, Banjército, Agencia Reguladora del Transporte, Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales de Piedras Negras, Allende, Acuña, Nava, Saltillo y Arteaga.
Las autoridades destacaron que, gracias a las condiciones de seguridad que prevalecen en Coahuila, se espera que el flujo de viajeros supere el de años anteriores, en un contexto de creciente movilidad internacional.
El operativo busca prevenir abusos, accidentes y riesgos en carretera, además de ofrecer orientación sobre trámites, entre ellos la importación temporal de vehículos, con personal instalado en puentes internacionales y zonas de internación vehicular.
El programa permanecerá activo hasta el 8 de enero de 2025, reforzando el compromiso del Gobierno del Estado para garantizar un tránsito seguro durante las festividades decembrinas y fortalecer la integración familiar de quienes regresan al país en estas fechas.