Arranca operativo ‘Bienvenido Paisano 2025’ en Coahuila; esperan más de 12 mil viajeros

Las principales carreteras de Coahuila comenzaron a registrar el ingreso de miles de connacionales que regresan de Estados Unidos para pasar la temporada navideña con sus familias, como parte del operativo “Bienvenido Paisano 2025”, que tiene como objetivo garantizar un retorno seguro, ordenado e informado durante el periodo invernal.

De acuerdo con autoridades estatales, se prevé el arribo de más de 3 mil vehículos y más de 12 mil paisanos por rutas estratégicas del estado, bajo un esquema de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales que prioriza la seguridad y la fluidez vehicular.

Los primeros ingresos comenzaron a registrarse alrededor de las 7:00 horas del miércoles 17 de diciembre en la caseta Carbonera, donde se reportó un flujo constante y organizado de viajeros.

Por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se desplegó un operativo especial que incluye la instalación de módulos de atención y acompañamiento en puntos clave, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Aduanas, Instituto Nacional de Migración, Banjército, Agencia Reguladora del Transporte, Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales de Piedras Negras, Allende, Acuña, Nava, Saltillo y Arteaga.